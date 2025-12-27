竹市長選舉藍禮讓高虹安 學者看穿「如意算盤」：為2縣市討人情

新竹市長高虹安。（資料照／陳育賢攝）

有關2026縣市首長選舉，國民黨副主席兼祕書長李乾龍昨（26日）指出，新竹市確定禮讓現任市長高虹安，國民黨不推派候選人。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳提出背後有4大原因，包含藍軍的如意算盤也是藉此作為藍白合的談判籌碼，若再加上嘉義市也順勢禮讓給民眾黨的話，除展現合作誠意，更能夠掛勾宜蘭縣和新北市合作的談判，藍軍便可以向白營討人情。

李乾龍昨表示，為藍白合作，新竹市長選舉提名將禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。對於高虹安目前非民眾黨籍，是否適用「藍白合」？他認為應該不會影響，高也是屬民眾黨，雖然現在無黨，但藍白合作仍會以高虹安、以新竹先開始。

廣告 廣告

鈕則勳昨晚在臉書發文分析，背後原因非常簡單，第一，國民黨立委鄭正鈐沒有表態參選，就是知道勢不可為，而寄望下次市長選舉！而即便國民黨前發言人何志勇表態，但實力、人脈與知名度與高相差太大，形勢比人強，就算竹市藍軍基層有意見，只要這個反對意見不夠大，高虹安便輕舟已過萬重山；第二，藍軍的如意算盤也是把新竹市禮讓高虹安作為藍白合的談判籌碼，若再加上藍軍無強將的嘉義市也順勢禮讓給民眾黨立委張啟楷的話，除了能夠展現合作誠意之外，更能夠將這2市的禮讓掛勾宜蘭縣和新北市合作的談判，形成主場優勢。

鈕則勳續指，第三個原因為，只要和宜蘭與新北的選舉提名掛勾，藍軍便可以向白營討人情，不管是決定宜蘭、新北提名的遊戲規則，或者是「藍為正、白為副」的安排，都會有多種談判方式的變化；第四，只要藍白能夠在這幾個選區維穩，便能能夠穩住局面，不僅更有機會獲得勝選，還能讓主席鄭麗文的職務不受挑戰！畢竟連新竹市若都沒有辦法快速搞定的話，藍軍就真的不用玩了。

最後，鈕則勳說，「政治是現實的，而且以實力為原則」，這真是不變的鐵律。

【看原文連結】