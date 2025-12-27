竹市長選舉變顏色組合？市議員曾資程籲市民深思城市未來發展

明年新竹市長選舉變顏色組合？市議員曾資程籲市民深思城市未來發展。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市2026年市長選舉還未到，先玩顏色配對組合？在國民黨與民眾黨「藍白合」確定禮讓現任市長高虹安拚連任後，民進黨綠營人選遲未出線，又傳出時代力量黨主席王婉諭有意轉戰新竹市長選舉欲與綠營合作，對此，民進黨市議員曾資程感嘆竹市明年市長選情，已被形容成是「茶壺裡的風暴」。不管是藍白合、綠黃合，各種排列組合的政黨顏色被配對，但對市民來說，真正困惑的不是顏色，而是候選人對城市未來發展的理念與價值是什麼？

廣告 廣告

他說，當一位候選人既不是民眾黨、也不是國民黨，卻又獲得藍白合的支持，市民會問：這樣的支持，代表的是什麼樣的市政方向？是為了選舉方便，還是為了城市未來？3年來，市民給現任市長高虹安機會，如今城市的建設與規劃是否清楚？是否有能讓市民看得見、走得下去的藍圖？這些城市未來發展，比政黨算計來得重要。

曾資程說，市民要的是可行的政策牛肉，像新市政中心的選址與整體規劃，是否還停留在口號？大新竹輕軌紅線是否有「先行」的決心？竹市客雅水資源中心擴建停滯多年，家戶接管率提升了，但處理量能卻不足。再者客雅大道延伸高翠路、特二號道路開闢等，多項攸關城市發展的建設是否做到，都應被檢視。

他說，隨著《財劃法》修正，中央政府挹注地方的補助經費大幅增加，竹市建設與社福政策應被納入市府的政策議程與藍圖，竹市不該被藍白或其他顏色的組合牽著走。市民期待的，是有能力、有執行力、真正了解新竹的人，且能提出前瞻且可行的方案，為城市規劃未來30到50年的發展方向。把政治放輕，把市政做好，才是市民期待的。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國民黨中央確定禮讓高虹安 何志勇憂三腳督悲劇重演

日媒爆中國AI介選手段！偽造「在地口音」鎖定2026、2028大選滲透

國民黨新竹禮讓「無黨籍」高虹安！ 陳學聖怒指：算哪門子藍白合

賴瑞隆兒疑涉霸凌案大逆轉！雙方家長發聲明：孩子衝突非霸凌

