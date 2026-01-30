竹市長高虹安施政三週年 消防成果亮眼

高虹安市長施政三週年消防成果亮眼 特搜隊獲NAP認證、設北台首座國際搜救犬基地。

新竹市長高虹安上任三年，完成多項消防政策福利、專業技術躍升及全齡防災教育成果。高市長表示，「公共安全」是她施政的首要任務，市府不僅要當打火英雄最堅強的後盾，更要透過專業火災鑑定實驗室認證、國際級搜救犬訓練場地及校園全齡防災宣導，將新竹市打造為「安居科技城」。

高虹安市長三十日表示，自上任以來，致力打造幸福友善的工作環境，提升同仁待遇與生活照護。包含優先擴編消防員額至四百九十八人，目前已達三百六十四人，人力比從一一二年一比一四七七降至一比一二五二，四九八人規劃於一一六年至一二O年逐年進用，提升救災量能並緩解基層同仁壓力；並核定「消防人員危險職務加給」上調方案，報中央核定後即可實施。此外，她上任初即將超勤加班費由原本一萬七千元提高至一萬九千元；同時調升中、晚餐至一百二十元、早餐及夜點調升至六十元，另將分隊廚娘改列為市府臨時人員常時聘用，讓同仁伙食不再有空窗期，每日皆有熱騰騰飯菜享用；更自一一五年一月一日起，正式成立「職業安全及綜合企劃科」，專責推動消防人員職業安全與健康工作。

高虹安市長指出，為讓竹市救災量能全面接軌國際，市府投入預算強化消防科學鑑定與特殊災害搜救實力。在科學鑑定方面，消防局火災鑑定實驗室於一一四年三月榮獲專業認證，成為六都以外首個取得認證的縣市；特種搜救領域中，竹市特搜隊亦於一一三年四月正式通過內政部消防署「國家能力分級認證(NAP)」，具備執行國內外重大災害搜救的頂尖專業實力；市府更於一一三年九月完成建置北台灣首座符合IRO（國際搜救犬組織）標準的國際訓練及測驗場地，迄今已完成七百四十犬次訓練，並辦理二場國際級測驗（共計四十五支隊伍參與），憑藉優異場地資源，連續兩年通過國家級MRT認證，展現世界級的搜救能量。

此外，為深化跨國學習，消防局於一一四年九月首度派員赴日本「靜岡消防學校」受訓，透過實務訓練與防災教育的深度交流，展現推動「國際消防連結」與「城市韌性治理」的行動力，全面強化本市面對大型災害的應變韌性。

高虹安市長提到，市府團隊深耕「新竹好學」願景，將防災教育視為城市韌性的核心。消防局於一一二年至一一四年間，建構跨齡的宣導體系：針對幼兒園辦理六場次體驗活動、共有二千九百九十二人參與；國小四年級推行「消防護照」，共計一六五場次、觸及二萬四千七百八十五人；國中階段則落實CPR技術扎根，舉辦八十一場認證活動並培訓一萬二千七百九十六人；並進一步延伸至高中、大學的新生訓練於每月十九日固定辦理「一一九消防宣導讚」供民眾報名學習，強化市民防災、救護等緊急應變能力。去年消防局更創新開發3款數位防災互動程式（網址：https://vjinc.my.canva.site/hsinchu-city-fire-department ），透過雲端科技落實全齡化防災推廣，讓民眾日常就能線上學習防災常識，將防災教育推廣到所有年齡層，提升整座城市的防災量能。

高市長指出，自一一五年起為提供外勤消防同仁更優質的辦公與備勤空間，已規劃投入逾十四億元經費辦理5處消防單位廳舍的增建、興建及整建工程。空間增建與優化，針對空間不足的朝山分隊，市府透過耐震補強與增建一樓半工程，於一一五年已規劃設計完成並將於近期工程發包，預計十月完成，即刻改善備勤品質；另三民分隊亦規劃於一一六年辦理增建工程。

此外，第一大隊暨中山分隊規劃於東大路與世界街口興建地上五層、地下二層建築，南寮分隊則選址康朗段公園用地，打造地上三層、地下一層之消防分隊，以上兩處全新基地興建也預計一一五年啟動規劃設計與動土開工，預計在一一八年中前完工；另原地整建擴充的埔頂分隊將於一一六年下旬警察局埔頂派出所搬遷後，隨即進行原地整建與空間整理，有效紓解長期警、消共用廳舍的不便及空間不足。透過這五大廳舍的空間重塑與硬體升級，不僅能徹底解決基層同仁於人力增加後備勤空間不足的問題，更能達到全面優化全市的救災能量佈署的目標。