竹市關東公共托嬰中心開工 3大特色強化東區托育量能

新竹市政府六日上午於關東市場綜合大樓舉辦「竹市東區客庄生活交流中心工程、關東公托暨定點臨托據點開工典禮」，由市長高虹安主持開工典禮。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府持續規劃布建公共托嬰中心，六日上午於關東市場綜合大樓舉辦「竹市東區客庄生活交流中心工程、關東公托暨定點臨托據點開工典禮」，由市長高虹安與客家委員會主任秘書吳克能主持開工典禮，宣布斥資約新臺幣四千三百萬元，打造新竹市最大、首座結合客家文化特色，以及結合定點臨托三大特色的指標型公托，預計於一一六年初正式收托，提升東區托育服務的量能。

高虹安致詞表示，市府團隊持續落實「願婚、敢生、樂養」施政願景，積極回應竹市育兒家庭照顧需求，並提供友善、平價的托育服務，持續規劃布建公共托嬰中心。經盤點公有資源並實地會勘後，選定東區關東市場綜合大樓二樓，規劃建置竹市第四座公共托嬰中心。

高虹安提到，關東市場不僅是一座市場，更是一棟承載在地文化與生活記憶的重要建築。一樓是傳統市場，三樓設有客家圖書館，四樓為客家會館，整棟大樓宛如關東地區客家鄉親的重要聚落與生活場域，凝聚著文化傳承與社區情感。今天，在二樓這個嶄新的空間，即將迎來公托中心的設立，為這座大樓注入更多溫暖與希望。

特別的是，此次設計的建築師戴群峰本身就是客家人，將客家建築與聚落文化元素巧妙融入公托空間之中，讓孩子們在安全、舒適的環境裡成長，也能從小感受在地文化的底蘊。感謝客家委員會的大力支持，補助三千二百六十八萬四千四百元建置經費，並由市府自籌一千一百二十萬九千九百元，挹注總經費合計四千三百八十九萬四千三百元，工程預計於一一五年底完工、一一六年初啟用。未來可收托五十名零至二歲嬰幼兒，並每日提供十名幼兒臨時托育服務，有效紓解關東地區托育名額不足及家長尋覓托育資源不易的問題。

客委會主秘吳克能表示，中央與地方攜手推動客庄公共建設，是讓客家文化向下扎根的關鍵。竹市東區客庄生活交流中心是中央重點補助的項目之一，期待在整體客家文化空間營造之下，成功串聯客庄聚落與生活文化，讓客家文化能夠走入日常，貼近民眾的生活。