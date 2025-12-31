竹市電動車使用牌照稅免徵再延5年

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為落實節能減碳、邁向2050淨零排放目標，立法院23日三讀通過《使用牌照稅法》第5條修正草案，授權地方政府得延長完全以電能為動力之機動車輛(以下簡稱電動車)使用牌照稅免徵期限。新竹市政府配合中央政策，宣布電動車使用牌照稅免徵期限再延長5年，至119年12月31日止，持續以具體行動推動城市永續發展，打造低碳宜居城市。

市長高虹安表示，推動城市永續發展及達成2050淨零碳排目標已是全球趨勢，新竹市為台灣科技發展重鎮，對於環境永續更是責無旁貸。竹市自101年起開始陸續實施電動車免徵使用牌照稅，原免徵期限將於今年12月31日屆滿，為鼓勵市民選擇低污染、低碳排的綠色運具，市府宣布再度延長電動車使用牌照稅免徵措施，實施期限至119年12月31日，攜手市民共同邁向宜居、永續的低碳城市。

稅務局長蘇蔚芳表示，竹市電動車數量快速成長，由103年10輛增加至今年的3785輛，11年來成長377倍，114年免徵使用牌照稅金額達1億元。現行電動車使用牌照稅係依馬力等級計算，以熱門自用車款特斯拉Model Y Long Range為例，馬達最大馬力為371匹，原每年須繳納使用牌照稅2萬8220元；此次免徵期限再延長5年，不僅可大幅減輕車主經濟負擔，也有助於改善空氣品質、降低能源消耗，進一步落實節能減碳目標。

稅務局補充，電動車使用牌照稅採主動減免，車主無須另行提出申請。如有相關疑問，歡迎至稅務局官方網站查詢，或撥打服務電話03-5225161分機311至317、免付費專線0800-000321，亦可透過1999市民服務專線洽詢，將有專人提供協助。

