竹市電動車11年成長377倍 免徵牌照稅到2030年底

新竹市電動車11年成長377倍，稅務局也宣布電動車免徵牌照稅到2030年底。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院去年底三讀通過《使用牌照稅法》第5條修正草案，授權地方政府得延長完全以電能為動力的機動車輛(簡稱電動車)使用牌照稅免徵期限。新竹市府稅務局也宣布電動車使用牌照稅免徵期限再延長5年，到2030年12月31日止，且竹市電動車11年來成長377倍，到去年底從原本僅10輛電動車，已達3785輛，光是去年免徵使用牌照稅金額就達1億元。

稅務局表示，竹市從2012年陸續實施電動車免徵使用牌照稅，原免徵期限到去年底屆滿，為鼓勵市民選擇低污染、低碳排的綠色運具，市府決定再延長電動車使用牌照稅免徵措施，實施期限到2030年12月31日，竹市電動車數量快速成長，由2014年的10輛，增加到去年底已達3785輛，11年成長377倍，去年的免徵使用牌照稅金額達1億元。

廣告 廣告

現行電動車使用牌照稅係依馬力等級計算，以熱門自用車款特斯拉Model Y Long Range為例，馬達最大馬力為371匹，原每年須繳納使用牌照稅2萬8220元；此次免徵期限再延長5年，不僅可大幅減輕車主經濟負擔，也有助於改善空氣品質、降低能源消耗，進一步落實節能減碳目標。

稅務局補充，電動車使用牌照稅採主動減免，車主無須另行提出申請。如有相關疑問，歡迎至稅務局官方網站查詢，或撥打服務電話03-522-5161分機311至317。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不想當下流老人快學起來！專家勸50歲必做3件事

UNIQLO後背包不到5000日圓賣翻了！大容量、防潑水被讚「CP值爆表」

特斯拉Q4銷售大跌16％! 電動車霸主讓位比亞迪

拒絕餐飲統戰1》中酸菜魚暴起暴落 漢來、築間認輸喊停

