竹市青少年成果展圓滿落幕 邱臣遠代理市長：共創城市新動能

▲新竹市政府跨局處推動青少年成果展圓滿落幕。

新竹市政府日前舉辦為期三日的「青朋好遊-一一四年跨局處青少年系列成果展」，由社會處社會福利服務中心、教育處學生輔導諮商中心、警察局少年輔導委員會與青少年導覽員及青少年朋友們協力完成，展示今年度竹市青少年培力、多元發展與支持方案的豐碩成果。

「每位青少年都值得被看見、被理解與支持。」代理市長邱臣遠十四日表示，青少年正處在人生探索的階段，面對未來的迷惘與壓力，市府透過靜態展覽、舞台展演與互動活動，讓青少年們以自身感受及親身參與經驗分享，展現個人蛻變與成長的心路歷程，此次活動邀請7組青少年舞台演出，現場也開放邀請蒞臨的青少年自由報名舞台表演，讓市民看見新竹青少年的活力與無限可能。未來市府將持續作為青少年們的後盾，打造更多交流與展現自己的舞台。

社會處表示，此次成果展以「少來現身說法」為主軸，將青少年的展現與分享作為活動最重要核心，靜態展區由青少年擔任導覽，以自身經驗分享他們參與各項課程與活動後的轉變與心路歷程，舞台展演有熱音、熱舞及原住民舞蹈等表演，展現多元面向的自我展現；互動區則以時下年輕人熱愛的拍貼機體驗，增進活動豐富度與樂趣，並讓市民一同體驗青少年流行事物與活動。

參與市民黃小姐說，透過這次活動才知道原來市府為青少年辦理這麼多豐富的活動，很高興市府願意投入資源照顧青少年，在看到這些青春活力的演出後，覺得竹市充滿希望與活力，希望未來這類活動可以多加宣傳並持續辦理，讓青少年有更多演出機會，展現自己的優勢，走在正向的人生道路上。

青少年代表小恩表示，謝謝市府的邀請，讓他有機會參與舞台演出，並看見很多優秀作品，聽到導覽員的親身經歷分享以及很多有趣的活動，對於社會處的籃球活動、廚藝活動和少輔會的皮革手作都很感興趣，覺得能參與到的同學很幸運，盼未來市府持續創造更多表演的舞台和活動參與的機會。

社會處說明，市府持續推動友善青少年政策與展現的舞台，並逐步完善相關支持資源，包含建置專屬青少年館舍空間、持續辦理更多元的團體與培力活動、兒少代表培力訓練及生涯探索體驗課程等，成為支持青少年勇敢逐夢的城市，持續陪伴青少年在探索中成長與圓夢，希望讓每位青少年都能在安全、被理解、被支持的環境中找到自身優勢與人生方向，擁有屬於自己的舞台。