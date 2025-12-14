竹市青少年成果展落幕 共創城市新動能





新竹市政府日前舉辦為期三日的「青朋好遊—114年跨局處青少年系列成果展」，由社會處社會福利服務中心、教育處學生輔導諮商中心、警察局少年輔導委員會與青少年導覽員及青少年朋友們協力完成，展示今年度竹市青少年培力、多元發展與支持方案的豐碩成果。

社會處表示，此次成果展以「少來現身說法」為主軸，將青少年的展現與分享作為活動最重要核心，靜態展區由青少年擔任導覽，以自身經驗分享他們參與各項課程與活動後的轉變與心路歷程，舞台展演有熱音、熱舞及原住民舞蹈等表演，展現多元面向的自我展現；互動區則以時下年輕人熱愛的拍貼機體驗，增進活動豐富度與樂趣，並讓市民一同體驗青少年流行事物與活動。

社會處說明，市府持續推動友善青少年政策與展現的舞台，並逐步完善相關支持資源，包含建置專屬青少年館舍空間、持續辦理更多元的團體與培力活動、兒少代表培力訓練及生涯探索體驗課程等，成為支持青少年勇敢逐夢的城市，持續陪伴青少年在探索中成長與圓夢，希望讓每位青少年都能在安全、被理解、被支持的環境中找到自身優勢與人生方向，擁有屬於自己的舞台。

