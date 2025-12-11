竹市頭前溪生態廊道挖出大量廢棄物 曾資程：不要又變「大秘寶」

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市頭前溪左岸生態教育廊道7月動工後，工區內陸續挖出大量各種陳年廢棄物。市議員曾資程感嘆，很多工程都出現底下埋大量廢棄物的狀況，到底是工程陋習？還是制度漏洞？面對歷史共業，他籲市府應提出因應解決辦法。同時也批承包廠商未依規鋪防塵布與灑水，工區內外都堆置營建剩餘土方、水泥磚塊，這些廢棄物未來如何處置，不會又成為市府口中的大秘寶？

曾資程說，頭前溪左岸過去常成為廢棄物偷倒者的天堂，好不容易前市府林智堅時期進行整理，才有後來的狗狗公園及滑板公園和左岸自行車道，但頭前溪左岸整治最後一塊拼圖就是位在東西向快速道路台68線下方畸零土地，2022年他在議會提案，由市府向中央爭取規畫費5500萬元，打造生態教育廊道，今年7月開工，但開工至今，工區內陸續挖出大量廢棄物堆置成山，而承包廠商未依規定防塵覆蓋與灑水，導致塵土飛揚，也對頭前溪生態造成威脅。

除廢棄物堆置未處理，近期更出現除市府工程的施工廠商，公路局的橋梁補強廠商也在同區域作業，工區內外竟都出現堆置的營建剩餘土方、水泥磚塊，質疑這些水泥磚塊是否經核准堆置？要求市府趕緊處理，不要變成「大秘寶」？

竹市環保局表示，施工單位7月中開挖土層下方發現大量廢棄物，如營建廢棄物、塑膠、家具、輪胎、木材等，已通報水利署第二河川分署與使用管理單位交通部公路局會勘，釐清廢棄物來源並研議相關移除處置措施。也會依現場事證追查違規行為人，並督促土地管理單位清除廢棄物。至於工區內外出現堆置營建剩餘土方、水泥磚塊，該處有碎石級配鋪面的工程範圍是公路局的橋梁補強工程，購自合法土石方資源處理場，工程施作完成後會移除復舊。

