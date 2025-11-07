竹市風城野營祭 獲6項國際設計獎

城銷處團隊獻獎大合照。

新竹市城市行銷再傳捷報！新竹市府於今年五月推出的「二○二五風城野營祭－未來森林」，以「城市野營」為主題，首次辦理即榮獲六項國際設計大獎肯定，包含「繆思設計獎（MUSE Design Awards）」金、銀獎、「法國設計獎（French Design Awards）」雙金獎，以及「倫敦設計獎（London Design Awards）」金、銀獎等殊榮，展現了竹市在城市與美學行銷上的國際實力。

新竹代理市長邱臣遠日昨於市務會議舉行獻獎儀式時表示，「風城野營祭」活動以「城市野營」為核心概念，融合自然永續、美感設計與公共參與精神，成功將市中心大湳雅公園轉化為沉浸式生活場域，讓市民與遊客在城市中感受自然的節奏與文化的溫度。此次榮獲國際設計獎項肯定，不僅是對市府團隊創意與執行力的最高讚賞，更具體展現竹市在推動市長高虹安的「美感新竹」與「宜居永續」兩大願景上的卓越成果。

新竹代理市長邱臣遠指出，竹市雖不是觀光重鎮，但也慢慢打出自己的品牌，各項活動參觀人次屢創新高，顯現活動獲得市民肯定。「風城野營祭」是竹市首次以城市野營為主題的大型活動，透過「星野旅營區」、「風野小市」、「野舞台」、「手作森林」等多元場域設計，結合音樂、電影、市集與親子體驗，打造出獨具風格的城市露營氛圍。充分展現市民對自然共生與戶外生活的熱情，也象徵新竹市在推動永續、創新與生活美學上的堅定步伐。

城市行銷處說明，「風城野營祭」結合「十大風格帳×新竹十大政策」理念，將高市長「美感新竹」、「青年活力」、「老幼共好」、「宜居永續」等施政重點轉化為可親可感的體驗設計，讓市民在輕鬆參與中理解城市發展方向，深化公共參與與市政溝通。活動設計兼顧文化、教育與創意美學，成功融合地方特色與國際視野，是城市行銷跨界創新的典範。

城銷處補充，此次獲獎的六項國際獎項皆為全球創意與設計領域的重要指標：美國「繆思設計獎」專注於表彰全球最具創意與設計影響力的作品；「法國設計獎」強調設計對生活品質的積極影響；而「倫敦設計獎」則聚焦創新概念與社會影響力。新竹市能夠橫跨多項國際獎項脫穎而出，成功將城市行銷與品牌創意推向國際舞台。未來將持續推動具創意與永續精神的城市行銷，深化「新竹山湖海」品牌形象，讓世界看見風城新竹的無限魅力。