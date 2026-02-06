竹市養工處、數發處揭牌 準副市長林琨瀚與新副秘書長李季縈也現身

新竹市府組織編制進行調整，市長高虹安新任命的準副市長林琨瀚今天也出席，出身職棒球星的他，是職棒球員首位擔任縣市層級副市長職位者。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府進行組織調整，包括新成立的養護工程處及數位發展處今揭牌，市長高虹安率副市長邱臣遠、準副市長林琨瀚，新任養工處長李吳喜、數發處長鄭凱仁和新副秘書長李季縈出席揭牌活動，期透過專業分工，強化決策品質與行政效能，回應市民需求。

高虹安表示，新成立的養工處，整合道路、公園、橋樑及觀光設施等公共設施的維護與管理業務，是城市的「守門員」，期守護市民日常生活環境，透過提升公共設施的使用效能與安全品質，解決市民生活需求。另數發處統籌數位政策規劃、智慧應用推動及資通安全管理，是市政數位治理的核心樞紐。未來市府將持續導入科技與數據輔助公共決策，提升市政透明度。

此外，3月上任的準副市長林琨瀚，曾是職棒國手，具豐富的運動專業背景，退役後在清大任教多年，未來將協助市府推動體育發展與跨域整合。林琨瀚是首次在縣市層級單位任職，也是職棒球星擔任縣市副市長首例，林琨瀚露出靦腆笑容，強調會全力以赴，與市長高虹安及市府團隊一起努力。

從市府參議陞任副秘書長的李季縈除協助市長與秘書長處理府內各局處業務，也繼續扮演市府與議會協調溝通的角色，期讓府會持續和諧共融，共同推動各項市政工作。

新竹市府組織編制進行調整，從市府參議陞任副秘書長的李季縈，將繼續扮演府會協調的相關職務。(記者洪美秀攝)

新竹市府進行組織調整，新增養護工程處，其中處長是由議會議事組主任李吳喜(右)接任，副處長是北區區長黃治錦(左)接任。(記者洪美秀攝)

新竹市府進行組織調整，新增數位發展處，其中處長由教育部資訊司的鄭凱仁接任(左)接任，副處長由江東霖(右)接任。(記者洪美秀攝)

