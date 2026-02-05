竹市養雞協會宣布 農曆年前凍漲雞價

新竹市養雞協會今宣布，會員們決定農曆年前凍漲雞價，讓市民過好年。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕年關近了，民眾開始採買年貨準備過年，但物價飆漲讓家庭主婦很揪心。新竹市養雞協會今宣布，雖然全台雞價後續還有蘊釀漲勢，但為讓新竹鄉親過個好年，會員們決定農曆年前凍漲雞價。

新竹市養雞協會理事長蘇益民表示，從去年9月到現在，平均1隻雞的產地批發價已經漲了60元，漲幅超過2成，而市場零售價漲幅更大。因供需問題、養雞成本上揚及過年拜拜季節性因素，後續全台雞價可能還有兩波蘊釀漲勢，這對一般小市民來說壓力很大。

創會長蘇永勝說，新竹市養雞協會的會員都是自產自銷，本身就是大盤商，為了嘉惠鄉親便宜採辦年貨，因此決定在農曆新年前凍漲價格，提供預購、自行取貨(2/14、2/15)的方式，滿足市民過年需求。

蘇益民表示，以「拜天公」需要的煮熟閹公雞來說，養雞協會自產自銷的售價，比起零售市場的價格，ㄧ隻雞要便宜至少數百元，差價很大。有意直接跟養雞協會預購雞隻過年的市民，可以電話聯絡：0933980328。

