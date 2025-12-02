竹市首見補教界捐贈校務基金！高虹安見證：感謝教育夥伴攜手投資未來

《圖說》新竹市補習教育事業協會2日捐贈80萬元「竹夢同行校務基金」，協助20所國中小校務運作，高虹安市長應邀出席見證。（記者方健龍攝）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹市首見補教業募資捐贈校務基金創舉！新竹市補習教育事業協會為實踐教育公益、關懷在地學子，今（2）日舉辦「114年度會員大會暨竹夢同行校務基金捐贈表揚典禮」，協會大力號召補教會員與教育界夥伴發揮愛心，募得新臺幣80萬元，捐贈予市立20所國中小學，協助學校改善教學環境、添購教育設備及支持弱勢學生。

今天應邀出席見證的新竹市長高虹安表示，她要向慷慨捐贈校務基金的補教業者致上最誠摯的謝意。各位的付出，不只是金額上的支持，更是對新竹市的孩子、對城市未來的一份深切承諾。

高虹安指出，自她上任以來，市府始終相信「投資教育，就是投資城市的未來」，「苦，不能苦孩子；窮，不能窮教育。」市府不僅兌現承諾，更以系統性規劃與務實行動，全面推動「新竹好學」教育願景，讓孩子安心、家長放心。

高虹安說，補教界的善意會轉化為孩子眼中的光亮；你們的支持，會成為新竹市教育持續向前的動力，也讓新竹成為真正「好學、好教、好生活」的城市。再次感謝所有捐贈單位與教育夥伴的投入與支持，讓我們攜手同行，為新竹的孩子一起打造更美好、更具國際競爭力的未來。

竹市補教協會理事長陳堃瑋表示，本次籌募「竹夢同行校務基金」，獲得70家補教業者共襄盛舉，共募得新臺幣80萬元，捐贈予新竹市立20所國中小學，協助學校改善教學環境、添購教育設備及支持弱勢學生，此舉也展現出補教界長期深耕教育、回饋社會的真誠與行動力。

理事長陳堃瑋指出，「竹夢同行校務基金」計畫號召業者發揮「取之於社會、用之於教育」善心，積極參與公益活動，善盡社會責任！教育的力量在於傳遞希望，補教業者不只是教學者，更是教育使命的實踐者。「透過竹夢同行基金，我們希望每一份心意都能成為孩子向上學習的助力。」

今天活動現場舉行「捐贈表揚儀式」，由理事長陳堃瑋代表捐出象徵愛心的大支票，由教育處社教科長李怡君代表受贈，市長高虹安出席見證，受贈的20所國中小學校長也親臨致謝，現場氣氛溫馨感人，展現教育界彼此支持、共創美好學習環境的決心。

新竹市補教協會強調，未來將持續推動「竹夢同行」系列公益計畫，持續串聯教育界與社會資源，讓教育的夢想不斷延伸，為新竹的孩子打造更具希望與愛的學習環境。

獲得「竹夢同行校務基金」捐贈學校，包括：頂埔國小、西門國小、香山國小、關東國小、北門國小、.載熙國小、三民國小、陽光國小、青草湖國小、新竹國小、大庄國小、朝山國小、民富國小、竹光國中、育賢國中、虎林國中、光華國中、培英國中、三民國中、建華國中等20所市立國中小學。

