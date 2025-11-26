竹市香山大眾運輸不便 議員林盈徹籲增幸福小黃、觀光巴士與Youbike站點

新竹市香山大眾運輸系統不便，市議員林盈徹籲增幸福小黃與觀光巴士及Youbike站點，方便香山居民使用。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山幅員廣大，但大眾交通系統不便，市議員林盈徹說，新竹輕軌除忽略跳過香山，就連幸福小黃和Youbike站點也不普及，他要求市府應將新竹輕軌路線接續到香山、並補強公車路線不足問題、提高幸福小黃服務優化方案、且未來觀光巴士路線應進入香山，Youbike站點銜接也應同步升級，解決香山人行不易的困擾。

林盈徹提到，接獲東香里民反映，富群街、新香街周邊長期缺乏能直達香山行政大樓的大眾運輸工具，導致每次洽公都得耗費大量時間在交通往返上。以富群街到香山區行政大樓為例，兩者距離約5.8公里，開車僅需約14分鐘。但目前行經富群街周邊的公車卻僅有72號(北新竹後站—陽明清境)。經他與團隊實際走訪，在沒有私人交通工具情況下，居民須先搭車進市區再轉乘其他公車前往香山行政大樓，單趟時間至少超過35分鐘，大眾運輸工具相當少。而東香里是香山區的第七大里，人口數接近5000人，新香街到富群街更是東香里人口密集度較高的地方，這樣的大眾交通路網，對需要洽公的長輩、通勤族及學生都已造成明顯負擔。

他也建議市府研議增設公車路線，或以延伸「幸福小黃」方式補齊「富群街周邊至牛埔地區」的交通缺口。並將幸福小黃整合進新竹通APP，並與社區關懷據點串聯，協助長輩叫車、提升弱勢族群的交通可及性。另觀光巴士應納入香山路線，並增加香山區YouBike站點。

對此，市府交通處表示，已編入明年度預算，將根據地區需求，「需要加開就加開，需要招募司機就招募」，並於明年上半年提出初步規劃。

