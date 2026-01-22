竹市香山濕地棲地復育有成 「瀕危」三棘鱟幼鱟穩定現蹤跡

幼鱟棲息於新竹市香山濕地泥灘潮間帶⽣⻑發育。(圖由新竹市政府提供)

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市香山濕地棲地管理措施逐步發揮功效，新竹市政府進行香山濕地三棘鱟調查，今(115)年邁入第三年，去(114)年調查記錄30隻次幼鱟，齡期介於5至9齡，顯示族群穩定且持續更新，並記錄到甘藻海草床，穩定生長並持續擴張，這些甘藻提供幼鱟食物，還能提供庇護環境，顯示香山濕地是準三棘鱟產卵場。

甘藻海草床可提供幼鱟食物來源與棲息環境。(圖由新竹市政府提供)

市府產發處長嚴翊琦表示，香山濕地擁有豐富的生物多樣性，其中賞蟹步道是民眾親近濕地的場域，退潮時可觀察招潮蟹、彈塗魚等潮間帶生物，幸運的話還有機會發現三棘鱟幼鱟；漲潮期間能觀賞步道上優雅的水鳥，歡迎大家一起來看水鳥群飛，找尋三棘鱟蹤跡。提醒民眾多加利用賞蟹步道，避免進入濕地，以減少踩踏對三棘鱟與海草床棲地的干擾與傷害，共同支持濕地生態保育，使香山濕地成為市民與野生動物共享的永續棲地。

廣告 廣告

嚴翊琦指出，三棘鱟是國際自然保護聯盟(IUCN)紅色名錄中「瀕危」動物，早期大量分佈於臺灣西岸、北海岸及金門、馬祖、澎湖等離島沿岸，因為海洋汙染、開發等，族群大幅下降，香山濕地於民國79年以後即無幼鱟出現紀錄，在紅樹林清除後、109年起，民眾陸續在賞蟹步道發現幼鱟，一一一年正式調查發現八隻幼鱟，此後都有連年增加的穩定幼鱟族群。

亞洲大學張筱筠老師指出，香山濕地的幼鱟分布與甘藻海草床範圍高度重疊，海草床能穩定砂質，海草生長密集區底質擁有較高的葉綠素a與有機碳，是維繫底棲無脊椎生物群聚的關鍵。香山濕地近年持續推動紅樹林整治管理與棲地復育工作，逐步使濕地恢復為開闊泥灘，濕地含泥率與有機質含量逐年下降，環境條件回復為適合甘藻及三棘鱟幼鱟生長的場域，同時，濕地底棲生物量也因棲地改善而提升，吸引多樣野生動物利用。

產發處說明，三棘鱟幼鱟其高度依賴海岸濕地，成鱟會在高潮線附近灘地產卵，稚鱟孵化後，移動到潮間帶覓食，並隨著齡期增加，逐漸移往較深水域，成鱟會回歸大海生活，歡迎民眾前往香山濕地欣賞大自然之美，並共同守護得來不易的珍貴海洋環境。