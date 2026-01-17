竹市香山聯合慶成祈安圓醮大典 共祈風調雨順、國泰民安





115年新竹市香山區聯合慶成祈安圓醮大典盛大登場，活動串聯香山區13間宮廟（長興宮、延壽宮、護港宮、保海宮、南華宮、水蓮宮、境福宮、頂福宮、福靈宮、明湖宮、福安宮、香山福地、福龍宮）共同辦理。市長高虹安17日前往長興宮與延壽宮，攜手各界為地方與市民祈求風調雨順、國泰民安，展現市府對地方信仰與傳統文化的重視。

高市長表示，香山區聯合慶成祈安圓醮活動是香山區在地重要的宗教盛事，更是凝聚社區情感與傳承傳統文化的重要時刻，此次結合香山區13間宮廟共同舉辦祈安五朝慶成圓醮大典，她也藉由盛典祈願市政推展順利，讓竹市持續向前發展，讓正能量遍及社會每一處角落。

新竹市香山區聯合慶成祈安圓醮委員會表示，香山區聯合慶成祈安圓醮系列活動盛大舉行，有賴各宮廟通力合作與眾多善信的熱心支持，圓醮大典依循古禮，慎重設醮，誠心恭請上蒼與眾神降臨監醮，為地方與市民祈福納祥，祈求消災解厄、闔家平安。此次香山區13間寺廟齊心協力舉辦五朝慶成圓醮，展現宮廟之間團結互助的精神，也彰顯傳統信仰在現代社會中的重要價值。

民政處長施淑婷表示，竹市具有眾多特色廟宇，其中更融合傳統建築、宗教祭祀及民俗活動，豐富的宗教文化和歷史底蘊，形成新竹市的特色之一。「一廟一故事」，每一支香火都藏著歷史的縱深，每座寺廟都有它自己的文化藝術以及故事，值得民眾去品味及探索，歡迎民眾把握圓醮期間至各大廟宇參拜祈福。



