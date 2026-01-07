竹市香山茄苳景觀步道啟用 串聯客庄聚落

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市茄苳景觀步道今天完工啟用，客家委員會主任秘書廖育珮致詞表示，新的步道成功串聯客庄聚落、自然景觀，能讓遊客感受客家文化風貌。

新竹市政府今天舉辦「茄苳景觀步道工程完工啟用典禮」，新竹市長高虹安致詞表示，茄苳景觀步道周邊串聯在地農特產品資源，包括苦茶籽油、茶花及荔枝等，讓大家在健行漫步的同時，也能認識香山的農業特色與客庄文化。

廖育珮致詞說，中央與地方攜手推動客庄公共建設，是讓客家文化向下扎根的關鍵，竹市茄苳景觀步道串聯客庄聚落、自然景觀，使遊客感受客家重點發展區的文化產業與生活風貌，讓客家文化能夠走入日常，貼近民眾生活。

新竹市府工務處提供新聞資料指出，茄苳景觀步道全長約200公尺，工程內容包含透水混凝土步道、眺望平台、賞景平台及高架木棧道，民眾可從不同角度欣賞自然景觀，遠眺茄苳地區風貌。

新竹市府民政處表示，未來將推出客庄小旅行及各項體驗型活動，鼓勵市民親近茄苳景觀步道及鹽港溪流域自行車道，讓民眾認識新竹市香山地區的客家文化脈絡及產業特色，帶動觀光發展。（編輯：林恕暉）1150107