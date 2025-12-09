竹市香山高中落羽松大道完工 守護師生通行安全

邱臣遠代理市長及貴賓與學子們開心合影留念。（新竹市政府提供）

香山高中落羽松大道完工，守護師生校園通行安全。（新竹市政府提供）

新竹市香山高中近日完成「T行步道工程」，步道正式啟用並命名為「落羽松大道」。此項工程由新竹市政府補助新臺幣800萬元，旨在改善地坪破損、排水不良及通行不便等問題。

新竹市代理市長邱臣遠表示，香山高中是香山地區重要的教育據點，T字形的行步道更是師生進出校園的重要人行動線，過去因地下管線施工及排水溝渠老舊，導致地坪多處破裂、高低落差明顯，不僅影響師生通行安全，也影響校園整體景觀。邱臣遠代理市長指出，去(113)年9月視察學校時，收到校方反應相關問題，立即責成教育處啟動評估，並核定全額補助。

教育處說明，此次工程內容涵蓋校園人行步道新舊鋪面銜接改善、地坪調整、周邊排水溝渠整建、自行車停放區排水改善、水溝蓋板更新等，期望提供學生一條兼具實用、安全與美觀的友善人行空間，落實「優質、安全、美感」的校園環境目標。

香山高中校長洪碧霜表示，市府的補助不僅改善步道安全性，也讓落羽松大道不只是通行空間，更是學生培養人際交流與身心健康的重要場域。