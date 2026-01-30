竹市駿馬迎福春聯 2/2起索取

新竹市政府三十日在市府一樓大廳舉辦新春春聯及福袋發表記者會，由市長高虹安公布今年「駿馬迎福」的賀歲春聯、金馬年紅包袋、開運福袋。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

農曆春節即將來臨，新竹市政府三十日在市府一樓大廳舉辦二０二六新春春聯及福袋發表記者會，由市長高虹安公布今年「駿馬迎福」的賀歲春聯、金馬年紅包袋、開運福袋，並宣布自二月二日上午八時三十分起在三區公所、稅務局及市府服務中心開放索取，數量有限送完為止，歡迎民眾踴躍領取。

高虹安表示，今年是丙午馬年，象徵活力與突破，今年的春聯、紅包袋及開運福袋均以「駿馬迎福」為主題設計。春聯採用燙金工藝，「駿馬」二字筆觸蒼勁有力、線條流暢自然，展現千里馬奔馳的速度感；「迎福」二字則沉穩厚重，象徵將福氣穩穩納入家中。整體設計跳脫傳統印刷字體的制式框架，呈現書法藝術的生動美感。

廣告 廣告

新竹市政府三十日在市府一樓大廳舉辦新春春聯及福袋發表記者會，由市長高虹安公布今年「駿馬迎福」的賀歲春聯、金馬年紅包袋、開運福袋。（記者曾芳蘭攝）

除了春聯，開運福袋三十日也同步亮相，今年設計巧思獨具，採用立體摺紙結構，小馬背負金幣的造型呼應「馬上有錢」的吉祥寓意。至於限定的燙金紅包袋一套三款，以精緻工藝與簡約線條呈現現代質感，兼具傳統祝福與當代美學。

行政處表示，「馬」自古象徵自由、力量與高貴，在十二生肖中獨具昂揚氣勢。今年春節特別邀請竹市書法大師王晴頌老師，以不同字體書寫「駿馬迎福」的吉祥語，製作賀歲春聯及開運福袋，透過蒼勁有力、厚實飽滿筆觸，從每一筆墨的起承轉合，表達最懇切的祝福。