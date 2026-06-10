竹市高翠路民宅氣爆案 消防局：疑瓦斯破損外洩

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市高翠路住宅昨天發生氣爆釀2死。竹市消防局今天指出，初判疑瓦斯管線破損或斷裂造成外洩，遭遇現場電氣火花引發氣爆，將清查轄內便當店、小吃店等，宣導裝設瓦斯漏氣遮斷器等設備。

新竹市消防局長李世恭今天接受媒體聯訪表示，發生疑氣爆的便當店8日正常營業，當日晚間8時打烊休息時，員工並未察覺有任何瓦斯漏氣異狀，然而至9日凌晨即發生強烈氣爆。

李世恭說，經火調人員於現場徹查，清理出便當店所使用的4桶瓦斯桶，分別為3桶20公斤、1桶16公斤，發現其中1桶20公斤及1桶16公斤的瓦斯桶軟管有明顯斷裂情形，且該16公斤瓦斯桶之軟管斷裂處更伴隨有燒熔現象，另2桶20公斤的瓦斯桶軟管則仍緊接於金屬管上。

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根據現場跡證研判，李世恭指出，疑因16公斤瓦斯桶軟管不明原因發生破損或斷裂，導致串接20公斤及16公斤瓦斯桶在深夜時外洩，累積之高濃度瓦斯隨後遭遇現場電氣火花，引發劇烈氣爆。

李世恭說，便當店負責人提供當初瓦斯桶安裝照片，顯示瓦斯桶有連結瓦斯自動切換開關閥、流量表等設備，但經火調人員比對照片與徹查現場，尚未發現負責人聲稱裝設的「瓦斯漏氣自動警報器」，將就此部分進行後續調查與責任釐清。

為避免類似事件再發生，李世恭說，已規劃於下週起於3個月內，全面清查轄內便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所，針對液化石油氣串接使用量80公斤以下的場所，輔導業者增設瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置、防傾倒固定設備及滅火器等安全設施，全面提升營業場所公共安全。（編輯：陳清芳）1150610