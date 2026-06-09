竹市高翠路民宅爆炸2死 檢方初判牆面倒塌重擊致命
（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）竹市高翠路上民宅今天發生爆炸釀2死，新竹地檢署表示，檢察官會同法醫相驗，初步認定死者遭牆面倒塌重擊造成肋骨骨折等傷勢，死因為創傷性休克，至於詳細事故原因待釐清。
新竹市消防局發布訊息表示，消防局於凌晨3時52分接獲民眾報案，指新竹市東區高翠路有民宅疑有瓦斯外漏，消防人員於4時5分抵達現場，4時8分回報發生重大爆炸事故，加派人員前往支援搶救。
新竹市政府今天召開記者會，市長高虹安會中表示，此事故造成2死2傷，而2名傷者經治療後已出院返家休養，至於事故原因，疑因液化石油氣瓦斯桶或其管線破裂導致瓦斯外洩，瓦斯洩漏後，又遭遇電氣火花引發氣爆。
警消人員向中央社記者說，2名死者為經營雜貨店的65歲吳男與58歲張女夫妻，被發現時受困2樓臥室，遭倒塌牆面壓住，救援人員立即清理障礙物將2人救出，送醫搶救後傷重不治。
新竹地檢署檢察官林鳳師接受媒體訪問表示，因爆炸致牆面倒塌，2名死者遭重擊胸部、腹部等部位，造成骨折等傷勢，最終因創傷性休克死亡，詳細事故原因，仍待進一步調查釐清。
事故現場可見多處民宅鐵捲門遭強烈衝擊變形，也有建物牆面受損嚴重，警方已拉起封鎖線，而死者家屬於下午前往事故地進行招魂等儀式。（編輯：龍柏安）1150609
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