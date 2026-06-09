竹市高翠路氣爆事件說明 高虹安：市府將代位求償守護市民權益
新竹市東區高翠路9日凌晨發生嚴重氣爆事件，造成民眾傷亡及財產損失。市長高虹安率各局處首長召開「高翠路239號氣爆案說明記者會」，親自說明災情現況、市府應變作為及後續重建規劃。高市長表示，市府將秉持「救災優先、安置從速、重建從簡」原則，以五大面向全力協助受災民眾度過難關，將運用災害準備金協助受災戶修繕復原，後續再循法律程序辦理代位求償，絕不讓市民獨自承擔損失。
高市長首先代表竹市府，向不幸罹難市民家屬表達最深切哀悼，並向傷者及家屬致上關懷慰問。高市長指出，事故發生於凌晨3時52分，消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場搶救，並啟動跨局處橫向通報機制。中油公司第一時間完成瓦斯管線關閉作業，警察局、民政處、社會處、養工處、都市發展處、環保局及東區區公所等單位同步進駐現場，投入搜救、安置、交通疏導及災後復原工作。
針對外界關心的事故原因，高市長表示，火災調查科已進駐現場進行鑑識與採證，目前初步研判洩漏源疑似為液化石油氣瓦斯桶或其管線破裂導致瓦斯外洩，並於洩漏後疑似遭遇電氣火花引發氣爆。目前已初步排除天然氣洩漏因素，至於確切原因、設備是否正常運作及相關責任歸屬，仍有待火災調查結果進一步釐清。
高市長指出，此次氣爆影響範圍包括高翠路222至276號、高翠路215至259號及高翠路221巷2弄2至40號等區域，共計57戶受影響，另有機車93輛及汽車40輛受波及。初步安置需求約10戶、18位市民，民政處、社會處及東區區公所已啟動關懷及安置機制，透過里長系統逐戶訪查、滾動更新需求，並協助安排臨時住宿、急難救助及相關生活協助，確保受災民眾獲得妥善照顧。
在建築安全方面，高市長指出，都市發展處已會同建築師公會及專業建築師進行勘查，目前除氣爆戶及相鄰兩戶因消防局火災調查作業尚未完成，暫時無法進入評估外，其餘受影響建築經初步檢視均無立即危險或需拆除情形。市府將持續辦理後續結構安全鑑定，確認居民返家安全無虞。
高市長表示，考量受災民眾若自行等待保險理賠或進行民事求償，恐需耗費相當時間，因此市府將啟動代償機制。凡經專業評估確認結構安全無虞的受災戶，市府將運用災害準備金先行協助必要修繕及復原工作，讓民眾儘速恢復正常生活，後續再由市府循法律程序辦理代位求償，減輕受災戶負擔。此外，稅務局則秉持「從寬、從速、從簡」原則，主動協助受災戶辦理房屋稅、地價稅及使用牌照稅等地方稅減免措施。
高市長強調，為避免類似事件再次發生，市府將於3個月內由消防局會同產業發展處、都市發展處、中油公司及新竹瓦斯公司等相關單位，全面清查轄內便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所。針對現行法規未納入列管、液化石油氣串接使用量80公斤以下的場所，將透過行政指導方式，輔導業者增設瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置、防傾倒固定設備及滅火器等安全設施，全面提升營業場所公共安全，並建議中央檢討相關法規，強化安全管理機制。
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