竹市高翠路驚傳瓦斯氣爆 警消公會聯手鑑定災後復原

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新竹市東區高翠路氣爆事故，北市與竹市土木技師公會賴建宏理事長率多位具結構專業背景技師到場協助緊急評估，發現氣爆位址的屋內梁柱結構已受損害。(記者曾芳蘭翻攝)

（另開新視窗）

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市東區高翠路二百三十九號建築物九日凌晨發生嚴重瓦斯氣爆事故，造成民眾二死二傷及財產損失，事故發生後，市府立即啟動跨局處應變機制，全力投入救災、災害調查、建築安全評估及災後復原，消防局火災調查科已完成現場勘查及氣爆原因初步鑑定，後續原因調查鑑定報告及相關物證將全數移送司法機關。

新竹市消防局表示，有關高翠路氣爆案件，火災調查科已完成現場勘查及氣爆原因初步鑑定，為了進一步釐清事故發生原因及責任歸屬，該案已依法報請新竹地方檢察署檢察官進行實地勘驗，後續原因調查鑑定報告及相關物證將全數移送司法機關，消防局亦將全力配合檢察官指揮偵辦，協助釐清事故真相。

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都市發展處表示，事故發生後即啟動建築物緊急安全評估機制，於九日上午會同新竹市建築師公會前往現場勘查；十日經檢察官同意後，再偕同建築師團隊進入事故建築物進行勘察及初步調查；十一日則邀集新竹市建築師公會及台北市土木技師公會共同辦理建築物緊急安全評估，針對起爆點及周邊建築物進行詳細檢視，作為後續復原及安全維護的重要依據。

工務處表示，台北市土木技師公會賴建宏理事長率多位具結構專業背景技師到場協助緊急評估，發現氣爆位址的屋內梁柱結構已受損害，建議先行施作緊急支撐，並針對高翠路二百三十五號至二百四十三號共五戶建築物進一步辦理結構鑑定，以保障住戶權益。

市府表示，為確保周邊居民及作業人員安全，市府將依專業技師建議儘速辦理緊急支撐作業，並同步清除受損的二樓女兒牆及傾毀鐵皮等危險構造物，降低二次災害風險，後續將持續掌握現場狀況及建築安全情形，配合司法調查進度推動各項復原工作，並與住戶保持密切聯繫，提供必要協助與支持，全力守護市民生命財產安全。