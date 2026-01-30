竹市高虹安施政 消防成果亮眼

新竹市長高虹安上任三年，完成多項消防政策福利、專業技術躍升及全齡防災教育成果。高市長表示，「公共安全」是她施政的首要任務，市府不僅要當打火英雄最堅強的後盾，更要透過專業火災鑑定實驗室認證、國際級搜救犬訓練場地及校園全齡防災宣導，將新竹市打造為「安居科技城」。

高虹安市長昨（卅）日表示，自上任以來，致力打造幸福友善的工作環境，提升同仁待遇與生活照護。包含優先擴編消防員額至四百九十八人，目前已達三百六十四人，人力比從一一二年一比一四七七降至一比一二五二，四九八人規劃於一一六年至一二○年逐年進用，提升救災量能並緩解基層同仁壓力；並核定「消防人員危險職務加給」上調方案，報中央核定後即可實施。

廣告 廣告

此外，她上任初即將超勤加班費由原本一萬七千元提高至一萬九千元；同時調升中、晚餐至一百二十元、早餐及夜點調升至六十元，另將分隊廚娘改列為市府臨時人員常時聘用，讓同仁伙食不再有空窗期，每日皆有熱騰騰飯菜享用；更年一月一日起，正式成立「職業安全及綜合企劃科」，專責推動消防人員職業安全與健康工作。

高虹安市長指出，為讓竹市救災量能全面接軌國際，市府投入預算強化消防科學鑑定與特殊災害搜救實力。在科學鑑定方面，消防局火災鑑定實驗室於一一四年三月榮獲專業認證，成為六都以外首個取得認證的縣市；特種搜救領域中，竹市特搜隊亦於一一三年四月正式通過內政部消防署「國家能力分級認證（NAP）」，具備執行國內外重大災害搜救的頂尖專業實力；市府更於一一三年九月完成建置北台灣首座符合IRO（國際搜救犬組織）標準的國際訓練及測驗場地，迄今已完成七百四十犬次訓練，並辦理二場國際級測驗（共計四十五支隊伍參與），憑藉優異場地資源，連續兩年通過國家級MRT認證，展現世界級的搜救能量。此外，為深化跨國學習，消防局於一一四年九月首度派員赴日本「靜岡消防學校」受訓，透過實務訓練與防災教育的深度交流，展現推動「國際消防連結」與「城市韌性治理」的行動力，全面強化面對大型災害應變韌性。