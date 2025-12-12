竹市鹽港溪自行車道亂象 沿線多垃圾、指標不清恐成「迷航點」

新竹市議員廖子齊指出，啟用典禮風光不到1個月，沿線即隨地出現垃圾，甚至覆蓋藍色標線。（廖子齊提供／王惠慧新竹傳真）

為促進香山觀光發展，新竹市政府爭取補助，斥5335萬元改善鹽港溪流域自行車道，但新竹市議員廖子齊指出，啟用典禮風光不到1個月，沿線即隨地出現垃圾，甚至覆蓋藍色標線，呼籲市府改善，且應確實編列二期工程預算，不可再度跳票；對此，市府回應，將持續改善。

市議員廖子齊指出，鹽港溪自行車道啟用典禮風光不到1個月，沿線即隨地出現垃圾，更有民眾反映，當搜尋「鹽港溪自行車道」時，只看到啟用典禮的宣傳照片，卻找不到任何1張由市府提供、清楚完整的路線圖，民眾需要的是資訊，而不是擺拍。

廣告 廣告

廖子齊提到，鹽港溪自行車道中一項重要亮點，就是她於民國112年成功爭取的「蟹田復育區」。此地原應成為鹽港溪串接十七公里海岸線的教育節點與特色亮點，但目前現場指標不足、牌面字體過小、方向不明，甚至有誤導風險，讓人憂心「新亮點可能成為迷航點」，要求市府應立即改善導覽資訊，讓復育區真正發揮教育與生態示範的價值。

廖子齊再次強調「啟用不等於完工」，鹽港溪自行車道沿線仍有多項需改善之處，包括路線指引是否清楚、與十七公里海岸線的銜接設計、河堤防護欄、出入口標線等，皆尚未完整到位，使用者仍抱持高度疑慮，市府更應積極編列二期預算，補足一期工程不足之處。

去年11月定期會她曾詢問鹽港溪自行車道二期規畫，當時市府回應將向交通部公路局提報約820萬補助案，但在本次定期會中，卻完全看不到相關預算，讓人不禁質疑二期工程到底去哪了？她呼籲市府積極改善各項不足，應確實編列自行車道二期工程預算，不可再度跳票。

針對鹽港溪自行車道改善，新竹市代理市長邱臣遠表示，不管是文宣、指示牌還有YouBike站點，市府團隊都會跟議員一起努力，中間的過程也會收集議員們的意見，對於有關二期的工程的預算，也責成工務處，先用開口合約的方式來進行相關的設計規畫。

更多中時新聞網報導

醫療糾紛頻繁 獸醫身心俱疲

NBA》榮升熱火一哥 阿德巴約熬出頭

PGA》松山英樹險勝諾倫 從伍茲手中捧盃