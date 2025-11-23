竹市麻將館緊鄰國小20公尺 議員怒批市府公權力蕩然無存

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議員林彥甫於議會質詢指出，去年5月至今竹市新增5間麻將館，其中1間甚至開設在三民國小隔壁，嚴重危及校園周邊安全，市府應執行最嚴厲處分，仿照其他縣市依「建築法」將違法麻將館斷水斷電。市府回應，對涉賭及違規營業場所嚴格查緝，已從法制作業、聯合稽查、列管追蹤、跨機關通報等面向同步強化管理。

林彥甫說，市府雖在6月發布休閒場館業登記管理要點，但開設在三民國小正隔壁的麻將館9月改向經濟部登記為公司，跳過市府審核，讓登記要點形同虛設。另2間麻將館鄰近民富國小、光華國中，距離皆不到 100 公尺，且兩間都違反建築法73條使用目的，市府都發處僅在6月裁罰業者6萬元後就無下文，甚至其中1間警察抓到違法賭博，但至今卻依然開業，公權力蕩然無存。

林彥甫表示，建築法91條明確授權市府可以在業者違法不改善的狀況下，執行「停止使用、斷水斷電」，市府若不做就是瀆職，他不排除向監察院告發。另外，市府應盡速將修正後的經營休閒娛樂事業管理自治條例草案，在下次臨時會送交議會審議，不要拖延立法時程、放任業者逍遙法外。

市府指出，已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並於8月送新竹市議會審議。同時，亦同步加密聯合稽查、列管追蹤與跨局處通報，全面強化涉賭及違規場所管理。部分業者以「休閒活動場館業」登記卻實際經營麻將館，若涉及賭博將由警方依刑法查緝。113至114年度市府已完成352家次稽查與臨檢，使10家偽裝桌遊店歇業，並持續列管；另查辦涉賭4件案件均已停止受理商登變更，避免規避管理。

