竹市一一九消防節捐血暨祈福活動 高虹安市長感謝各界響應公益善舉

每年的一月十九日是「一一九消防節」，新竹市消防局及新竹市義消總隊秉持消防及義消救災與救難、無私大愛的精神，在這屬於消防、義消人員的日子裡，盛大辦理捐血活動，紛紛挽袖捐出熱血，紓解春節前血庫缺血的問題。十九日市長高虹安到場向熱情參與捐血活動的警義消、眷屬及熱心的市民鼓勵並表達感謝。

新竹市長高虹安十九日表示，新竹市消防及義消們二十二年來持續於一一九消防節當日辦理一一九消防節捐血活動，她特別鞠躬感謝所有第一線的消防夥伴們，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，用專業和愛心守護所有新竹市民，市府目前也正辦理各消防辦公廳舍的整建作業，是送給消防夥伴及所有市民朋友的新年新禮物。今年捐血袋數高達一千四百八十七袋，再次締造當日「桃竹苗地區單日最高捐血袋數」成績，為血庫注入滿滿熱血，傳遞滿滿的愛心。

新竹市長高虹安說，今年一一九消防節適逢平日，民眾也非常熱情參與捐血活動，為了讓捐血不塞車，在消防局及關新公園兩地共調度5輛捐血車，加上西大捐血室也一同來助陣，讓熱心的捐血人送暖不打結。

市長高虹安表示，春節期間是全國血荒最嚴重的時候，於一一九消防節打火弟兄們號召鬥陣捐出熱血，也希望藉此帶動市民捐血熱潮，使活動別具意義。此活動自二OO五年舉辦以來，已連續二十二年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，十九日活動於下午四時結束，共計捐出一千四百八十七袋熱血，再次創下紀錄，二十二年來已捐出超過一萬四千零六十四袋血。今天也特別感謝新竹千葉火鍋、鼎盛十里、共好發展總會、家欣樓餐廳以及新竹光華獅子會協辦，讓市民除了響應捐血公益外，每捐血一袋即能獲得千葉火鍋免費招待券及鼎盛十里鍋物折價券各一張。

當日下午高市長亦代表市府，與消防局長李世恭、義消總隊鍾淑英副總隊長一同帶領竹市所屬警義消幹部於新竹都城隍廟舉行上香祈福儀式，儀式遵循古禮，共同祈求竹市風調雨順、國泰民安、無災無害，也保佑消防、義消人員執勤平安。

新竹市政府表示，感謝今日所有捐出熱血響應的消防、義消同仁及市民朋友們，讓活動順利完成，為血庫挹注充足熱血。