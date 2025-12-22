竹市 交通隊搬新家 交安組留原駐地

新竹市警局交通隊過去與北門派出所合署辦公，市警局斥1億5865萬元，打造交通隊專屬辦公廳舍，22日舉辦落成啟用典禮。（王惠慧攝）

新竹市警局交通隊過去與北門派出所合署辦公，且交安組分散於東大路，市警局打造交通隊專屬辦公廳舍22日落成，但先前議員質疑，周邊人車混雜、道路狹小壅塞，若交安組遷移至新廳舍，將影響出勤時間和機動性，市警局評估後將維持交安組駐地，維護值勤順暢。

市長高虹安親自出席啟用典禮時表示，交通警察隊肩負維護城市交通秩序與用路安全的重責大任，過去交通隊與北門派出所合署辦公，廳舍面積僅約1677平方公尺，空間狹小卻要容納超過140名員警，且民眾洽公動線與員警執勤區域重疊，新廳舍不僅改善空間不足問題，同時優化警政服務流程，提升交通管理與執勤效能，讓市民洽公更便利，是竹市推動交通安全的重要里程碑。

廣告 廣告

針對有議員反映，交安組若遷移至新廳舍，恐影響警方出勤機動性。市警局長許頌嘉說，原先規畫由交安組進駐新建大樓，經廣泛蒐集各界意見並審慎評估後，考量交安組業務特性、地理位置、出勤動線及停車便利性，決定維持交安組駐地於東大路二段561號，改由婦幼警察隊進駐新建大樓。

許頌嘉說，總工程經費逾1億5865萬元，規畫地下1層、地上6層，由交通警察隊勤務組、業務組及婦幼警察隊共同進駐。調整後可使婦幼隊擁有更完善、舒適的辦公空間與硬體設備，進一步強化婦幼安全保護，並將同步盤點內部空間，提升整體使用效益。

婦幼隊長潘春林表示，廳舍內另規畫溫馨會談室，整體採暖色系設計，並設置軟牆以避免被害人因情緒激動而受傷，空間氛圍有別於冰冷的偵訊室，盼會談空間更具安全感與同理心。