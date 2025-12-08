竹市 北區寵物公園 變更設計暫停工

新竹市政府規畫於北區樹林頭公園打造約2.3公頃的北區寵物公園，工程已達90％。不過，近日為加設監視設備，因此辦理變更設計並暫時停工。（陳育賢攝）

愈來愈多人喜歡飼養毛小孩，但新竹市目前僅在東區左岸頭前溪橋下與興學公園2處設有寵物專區，市府雖規畫於樹林頭公園打造約2.3公頃的北區寵物公園，卻有民眾反映不明原因停工；新竹市動保所指出，因有議員建議加設監視設備而辦理變更設計暫時停工，將盡速復工施作。

為滿足民眾的毛小孩跑跳、休憩空間，市府近年在左岸頭前溪橋下的「新竹左岸狗狗公園」打造全市首座寵物示範公園，占地1.16公頃的公園規畫有大小型犬區、26組遊戲設施、夜間照明等。另在東區興學公園完成第2處寵物專區，闢有寵物區域，並設有雙層防護門、狗狗喝水區、民眾休憩座椅、狗狗便便垃圾桶及夜間照明等。

市府近期再於北區樹林頭公園規畫第3座寵物公園，原工程進度已達90％，預計今年底可完工。但近日有民眾發現工程悄悄停擺，擔心延宕甚至無法完成，紛紛向多位北區市議員反映。

市議員劉康彥、林彥甫、黃美慧等人表示，對市府能夠在樹林頭公園內增設北區寵物公園的規畫是樂觀其成。不過，由於樹林頭公園目前沒有廁所，建議市府趁工程還沒完工之際，一併增設廁所，且最好可以設計成方便帶寵物進入的環境，由於當地還有親子公園，也提醒市府強化安全措施、監視設備等，讓家長們放心。

劉康彥同時也建議市府，應再擴大遮蔭空間，讓孩童、毛小孩奔跑、遊戲時，陪同前往的年長者可以有遮蔭休息的地方，但目前看來暫時無法一一規畫到位，希望市府未來在有經費改善時能夠增設。

動保所則表示，樹林頭寵物公園目前確實為加設監視設備，於11月以標餘款辦理變更設計並暫時停工，目前寵物公園整體工程變更設計已完成議價，並將盡速復工施作，後續辦理工程驗收作業；有關增設遮蔭空間等建議，將觀察及蒐集實際使用者回饋後研議辦理。