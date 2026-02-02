竹市 北區綠議員話題高 估採全民調

新竹市北區傳統上選民結構偏藍，但近年年輕選民移入，「選人不選黨」風氣盛，無黨籍空間大，更成兵家必爭之地。本屆北區綠營話題連連，現任議員劉康彥確定交棒給辦公室主任林士凱，現有4人有意參選，而黨部可能提名3人，料將會是多年來綠營首次舉辦竹市議員初選。

竹市第4選區（北區）應選9席，民進黨現有2席劉康彥、楊玲宜，其中，劉康彥已表態不再連任，轉支持其辦公室主任林士凱參選。下屆民進黨規畫北區多提1席，市黨部日前開黨代表大會，決議未來黨內公職候選人提名若涉及初選，將採「全民調」進行，且無現任優先。

綠營已有4人表態，包括現任議員楊玲宜、林士凱、立法院總召柯建銘助理戴振博和黨員曾國維都有意參選，即使確定增加1席提名3人，仍將超過提名名額。人選登記後，黨內將先啟動協調機制，若無共識，將辦理全民調初選，以決定提名人選，因多年來未曾辦過初選，也使綠營成為選情焦點。

至於藍營方面，現任黃美慧、蕭志潔、吳旭豐3位議員都將尋求連任，吳旭豐接棒父親、老將議員吳青山，轉戰政界首屆參選就拿下該屆最高的9081票，連任氣勢高昂。另，民眾黨蔡文盛上屆參選獲3141票失利，本屆也傳將再挑戰；無黨籍孫鍚洲、鄭慶欽和彭昆耀預計都將爭取連任。

而時代力量竹市議會黨團總召林彥甫日前也由黨主席王婉諭正式推薦投入連任。林彥甫表示，「認真做監督、努力改制度」是時力的目標，也是他擔任議員超過7年的寫照，監督往往吃力不討好，但他始終堅持為市民把關，黨團雖然只有3席，但展現出的力道，絕對不輸大黨。