竹市一一四年度國中數學能力競賽圓滿落幕高虹安市長表揚三十三位奪金學子、深化新竹好學

新竹市一一四年度「國中數學能力競賽」表揚合影。

▲新竹市一一四年度「國中數學能力競賽」表揚合影。

新竹市一一四年度「國中數學能力競賽」日前圓滿落幕並公布競賽成績，多位學生表現優異，在競賽中脫穎而出、榮獲金牌肯定。新竹市長高虹安十二日表揚獲獎同學，頒發獎牌、獎狀及紀念品，嘉勉學子在數學學習上的努力與卓越表現。她也感謝國立陽明交通大學協助本次競賽，首度導入其所設計的「APX 命題思維」，使試題更聚焦於探究能力、素養應用與邏輯推理思考，展現新竹市持續推動教育創新與提升學習品質的用心。

廣告 廣告

新竹市長高虹安十二日表示，數學是科學之母，也是培養邏輯思考能力的重要基礎。數學更是理工與各專業領域發展不可或缺的核心根基。能在國中階段展現優異表現，除了長期投入與努力外，更難能可貴的是對數學學習所懷抱的興趣與熱情。她期勉同學們持續保有這份熱情與堅持，未來面對學業與人生各種挑戰時，都能以冷靜思考、勇於解題的精神迎難而上，逐步累積實力，成就更長遠的人生目標。

新竹市長高虹安指出，市府團隊積極推動「新竹好學」教育政策，首創由市府、國教輔導團與頂尖大學共同合作的三方模式，引入APX（全國高中數理能力檢定）專業命題資源，深化學生素養導向與思考能力的培育。並特別感謝國立陽明交通大學在命題設計與專業上的大力協助，也肯定學生們在高難度試題中勇於挑戰、脫穎而出的優異表現。

新竹市長高虹安說，此次共有三十三位同學在競賽中脫穎而出、榮獲金牌。其中，市立光華國中賴詠軒、國立新竹科學園區實驗高級中等學校附設國中吳浚銘、蔡承紘、私立曙光女子高級中學附設國中陳禹諺、市立培英國中薛力豪與市立建功高級中附設國中張子庸等，同時榮獲「百分王」與「達人賽」兩項目雙冠王殊榮，充分展現新竹市學子紮實的學習實力與勇於挑戰的精神。

國立陽明交通大學副校長陳永富表示，很榮幸與市府合作並出席頒獎典禮，肯定獲獎學生在國中數學能力競賽中的優異表現，他指出新竹擁有優質大學資源，是學子成長的重要後盾。陳副校長以「竹」為喻，說明學習需要耐心與扎根，前期的累積才能換來後續的快速成長，同時提醒同學除了數學實力，更要培養面對挑戰的「心力(mental energy)」。最後勉勵同學避免只專注單一學科，兼顧數理與人文素養，拓展視野、全面學習，為未來發展奠定更穩固的基礎。

教育處長林立生表示，充分展現新竹市國中學生在數學領域扎實的學習基礎與高度參與熱情。國立陽明交通大學長期深耕數理能力檢定，具備豐富命題經驗，其「APX」命題模式強調概念理解與迷思辨識，此次跨校合作使試題設計更具深度與廣度，讓學生得以在更具挑戰性的情境中，充分展現其數理思維與解題能力。

教育處表示，新竹市府團隊積極實踐「新竹好學」施政策略，透過與頂尖大學攜手進行命題合作，成功深化教育體系的垂直整合。未來將持續媒合產官學研各界資源，厚植學子邏輯思維與解決問題的核心素養，建構更完善的教育支持系統，推動多元學習活動，為新竹市的孩子打造更寬廣且具前瞻性的學習舞台。