竹市一一四護指導委員會 高虹安市長：持續提升急救品質

▲竹市召開一一四年緊急救護指導委員會。

新竹市消防局於日前召開「一一四年緊急救護指導委員會」，由副局長陳家慶主持，邀請新竹縣市轄內急救責任醫院委員與醫療指導醫師及衛生局承辦人員共同與會。會中針對新竹市到院前緊急救護案例（OHCA、疑似心肌梗塞、重大創傷等）進行分析與討論，並擬訂（修正）消防局高級救護技術員預立醫療流程，以期強化同仁到院前救護處置，進而提升傷病患存活率及服務品質。

新竹市長高虹安四日表示，到院前緊急救護(Pre-hospital Emergency Care)象徵城市對生命價值的高度重視，以及高效率公共服務與現代化醫療體系的展現。完善的到院前救護體系，作為守護市民生命安全的第一道防線，能有效降低急重症死亡與失能風險，並透過即時處置與跨單位資訊共享，全面提升城市整體安全感與醫療服務水準。

新竹市消防局長李世恭表示，消防員必須取得緊急救護技術員(EMT)合格證照，方能執行到院前緊急救護的任務；其中，高級救護技術員(EMT-P)的養成最為嚴謹，需完成一千三百三十六小時的學科與術科訓練，並接受醫院及救護車實習，最終通過台灣急診醫學會甄試取得證照，才能在到院前救護現場，依醫療指導醫師簽署之預立醫療流程執行插管、給藥等高級心臟救命術。消防局自一O六年起，在市府大力支持下持續編列經費培育EMT-P，目前人數已達三十二位，占全體EMT-P共五十一位的六成以上，並透過OHCA案件全時段雙軌派遣機制，提升現場EMT與EMT-P配置，進而提高高品質CPR及高級救護技術的執行比例。

消防局長李世恭表示，近年來在救護教官團及各委員、醫療指導醫師的指導下，針對所有救護案件實施嚴格品管。包括對到院前心肺功能停止(OHCA, Out-of-Hospital Cardiac Arrest)案件進行每案全影像品管（每件至少採兩個不同角度影像）、對胸悶／胸痛案件進行十二導程心電圖(EKG)品管，並透過即時回饋，讓同仁能立即改進。同時，消防局也藉由修訂預立醫療流程，強化同仁對OHCA及三大急重症的到院前救護處置。這套制度是近年來竹市OHCA急救成功率與康復出院率持續提升的關鍵因素。以一一三年為例，全市OHCA案件共二百七十六件，成功救活一百二十六人，救活率達百分之四十五點六三，全國第二；康復出院三十一人，康復率百分十一點二三，為全國第一。