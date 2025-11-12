竹市 國中生爆量增班 完全中學卡關

新竹市議員劉彥伶（中）12日在議會質詢時，認為竹市出現教師荒，要求市府補足教師員額。（邱立雅攝）

新竹市就學人口增加，但教師員額不足，國中端學生爆量讓家長十分擔憂，市議員劉彥伶、林彥甫質詢教師招不滿、完全中學設立進度及光華國中爆量情況，代理教育處長張品珊回應，針對光華國中是否總量管制，會盤點學區包括竹光、三民等國中容納量，就學量能配合國教署進度。

教師荒部分，只要學校有需求，教育處一定會給足額，只是教師甄選仍需要專業把關。劉彥伶12日在議會秀出7月到11月竹市教師甄選訊息，認為代理教師開缺多，市府年年辦理正式教師徵選，為何無法補足教師缺額？另針對教學量能，新科、虎林、建華3校將設置完全中學，建功也將獨立設校，但進度牛步。

張品珊回應，教師荒部分，只要是學校有需求，市府當然給學校端足額，只是聘用過程需要專業把關。至於就學量能，配合國教署兩個方式、兩階段步驟啟動，目前市立高中增班的第1階段已完成，114學年已增14個班級，新竹市數位實驗高中也在114學年度順利開學。第2個階段為改制成完全中學，會跟中央保持計畫聯繫，統籌分配款已列預算內，只要中央公文核定，市府即可做後續啟動。

林彥甫則針對光華國中爆量質詢，張品珊說明，光華國中是否總量管制，會以整體共同學區來判斷，將牽涉竹光、三民國中容納量，目前光華國中正展開校舍補強工程，完工後可增16間教室，預計115學年度可克服就學問題。