竹市「好豬上桌 幸福加倍」開跑 兌換踴躍

全國非洲豬瘟疫情獲得控制後，為鼓勵市民選購在地豬肉並帶動豬肉產品買氣，新竹市政府十四日於十處公有市場同步啟動「好豬上桌 幸福加倍」振興活動，推出「一百元換二百元」的振興豬肉產業加倍券。活動首日即吸引大批市民踴躍排隊兌換，現場氣氛熱絡，豬肉攤商也普遍反映買氣明顯回升。

新竹代理市長邱臣遠十四日表示，市府在疫情期間第一時間啟動應變小組，針對轄內養豬業者及屠宰場加強管理，並透過免攤租、產業協助及協助申請中央補助等措施，全力減輕業者衝擊。隨著防疫逐漸穩定，市府推出「好豬上桌 幸福加倍」振興方案，希望以最直接的方式支持在地豬肉產業與市場攤商。今日各市場兌換踴躍、熱度高，顯示市民對國產豬肉高度信賴，也展現對在地經濟的強力支持。

產發處表示，當天早上於東門、關東、士林、南寮、中央、南門、北門、中正、果菜批發及竹蓮市場等十處同步發放加倍券，一大早各市場便陸續湧現排隊人潮。合作攤商回報，無論是消費詢問度或客流量都較平日明顯增加，預期可帶動週末整體市場買氣持續升溫。

產發處說明，加倍券總量一萬份，採限量兩日發放，每人限領一份。尚未兌換的民眾可把握十五日最後一天機會，在指定市場以一百元兌換二百元加倍券，因假日採買人潮眾多，為維護排隊秩序，現場將視排隊情況發放號碼牌，並請民眾配合現場工作人員指引，以維持秩序與安全。

產發處強調，透過「好豬上桌 幸福加倍」活動，期盼協助豬肉攤商及豬肉製品業者度過疫情後的調整期，並進一步提升市民對國產豬肉的信任與消費意願。市府也將持續推動食品安全、農業發展與市場活化，打造安心購物、健康飲食的友善城市。

產發處補充，明日上午九時起，東門、關東、士林、南寮、中央、南門、北門、中正、果菜批發及竹蓮市場將準時開始兌換加倍券，歡迎民眾踴躍前往。