竹市 婚育政策 藍肯定綠疑撒幣

為減輕婚育壓力，新竹市政府祭出單身聯誼、育兒補助等政策，市府19日表示，民國113年總計有3025名新生兒，年增258人，相關政策展現初步成效；針對市府婚育政策，藍營議員表達肯定，綠營議員則認為，出生人口數仍減少，盼市府務實解決，而非一時的撒幣政策。

市長高虹安表示，因應少子化趨勢及婚育壓力，市府推動一系列貼近市民需求的政策，從促進交友、支持成家到完善育兒照顧，全面打造友善婚育環境，相關措施已逐步展現成效，並獲得市民高度肯定。

市府於113年首度推出鑽石級單身聯誼活動，共辦理2場，活動滿意度高達97％，配對率達60％；114年持續辦理3場單身聯誼活動，活動設計更加多元豐富，滿意度仍高達96％，配對率更提升至68％。

考量近年物價上漲、育兒成本持續攀升，市府於113年將多年未調整的生育津貼提高至每胎補助3萬元，以實質行動減輕年輕家庭經濟負擔，加碼後，113年竹市計有3025名新生兒，出生人數較112年增加258人。

對此，國民黨新竹市議員吳旭豐說，高虹安提出各項養兒育女政策，讓民眾實際有感，也反映在數據，他建議除了福利政策外，也希望市府未來提升整體育兒環境，例如幼教人員職場待遇與育兒友善空間等，才能吸引優秀人才投入，讓新竹人更敢生、敢養。

民進黨新竹市議員楊玲宜則認為，根據新竹市衛生局去年10月公布的「新竹市生命統計分析」，可發現104年與113年相比，出生人口數有大幅減少的趨勢，而育齡婦女年總生育率也有銳減的跡象。

楊玲宜說，高虹安上任這3年多，不僅未減少年輕家長養育經濟負擔，凍卵政策也成效不彰，盼市府以理性務實的方式，解決市政問題，例如增加親子館臨時托育時段與空間、加速關埔地區第2座中學建置等，而非曇花一現的撒幣政策。