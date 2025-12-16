竹市「客家會館特展」邀民眾感受客家藝術底蘊

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】為持續推廣傳承客家文化，新竹市客家會館辦理「色彩裡的客家日常」特展，16日開幕展引領民眾體會客家族群蘊含於日常生活中的智慧與深厚文化底蘊。代理市長邱臣遠團隊到場參觀，肯定該展覽透過色彩與創作，呈現客家文化的多元樣貌，歡迎市民朋友走進客家會館，來感受色彩與記憶交織的客家日常。

「色彩裡的客家日常」展場一隅。（圖/記者黃溎芬翻攝）

邱代理市長表示，市府近年積極推動各項客家業務，從去(113)年4月客家會館重新啟用，到今(114)年10月鹽港溪自行車道流域完工啟用，逐步營造更友善、宜居的客庄生活環境。此外，市府於9月與全球台灣客家聯合總會在澳洲簽署合作備忘錄，期盼結合在地實務經驗與國際資源，深化交流合作，逐步展現新竹市在推動客家文化上兼具在地深耕與國際拓展的豐碩成果。

「色彩裡的客家日常」策展總監陳翠萍導覽分享。（圖/記者黃溎芬翻攝）

策展總監陳翠萍表示，「色彩裡的客家日常」以整座城市為展場，從人與自然共生的角度出發，呈現客家文化深植生活的色彩美學。展覽透過市場日常、藍染工藝與自然素材三大主題，結合親子互動與手作體驗，並以影像記錄生活中的雙手，象徵技藝與情感的傳承。展覽以藍染、艾粄等手作元素，呈現客家族群將自然素材融入衣食與日常生活，編織出獨具特色的文化樣貌。從取材自然的理念出發，以「色彩 × 生活 × 雙手」為主軸，串連自然環境、勞作過程與生活美感，細膩展現客家人在採集、藍染、飲食等日常細節中，所蘊含的樸實且貼近土地的生活哲學，期盼民眾能在作品的色彩與紋理之間，看見文化於日常中溫柔流動、持續傳承的力量。

新竹市客家會館「色彩裡的客家日常」特展開幕合影。（圖/記者黃溎芬翻攝）

民政處表示，展覽期間規劃多場教育與體驗活動，邀請民眾參與藍染、布藝及草本手作等工作坊，感受客家工藝的溫度與文化的延續。每週二至週日上午9點至下午5點開館，活動詳情請至「新竹市客家會館」臉書粉絲專頁 ( https://pse.is/5tucn2 ) 查詢。

