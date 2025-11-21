竹市「家庭收支訪問調查」12月展開「三不二會」實地訪查

為掌握新竹市各所得階層家庭之收支狀況，新竹市政府將於一一四年十二月至一一五年二月間、辦理「家庭收支訪問調查」。(圖由新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

為掌握新竹市各所得階層家庭之收支狀況，新竹市政府將於一一四年十二月至一一五年二月間、辦理「家庭收支訪問調查」，主計處表示，此次調查將針對竹市約三百戶住戶進行訪問，蒐集家庭所得、消費及儲蓄等資料，作為政府機關研擬社會福利、經濟政策及民生措施的重要依據，透過準確的數據分析，將能更貼近市民需求，提升政策效益。

主計處指出，此次調查採取實地訪問的形式，為保障受訪戶權益及提升信任度，訪查員訪問時秉持三不二會原則：

一.「不會」洩漏個人資料給任何人。二.「不會」詢問無關調查表的資料。三.「不會」要求提供帳戶、存摺或匯款。四.「會」佩戴訪查員證明身分。五.「會」提供官方函件供確認。

主計處提醒，市府訪查員於訪查前會先寄送致受訪戶通知函，提供訪問員姓名及聯絡電話，受訪戶可撥打新竹市政府核對訪查員身分，或撥打市府一九九九服務專線轉接查證專線。

市府表示，請受查市民配合此次調查，提供詳實資料，以供政府規劃推動更健全的社會政策，共同為竹市的未來出一份力！