竹市２局處揭牌 屏縣府人事異動

新竹市政府六日正式成立「養護工程處」及「數位發展處」，並舉辦揭牌典禮，由市長高虹安主持，圖由左至右依序為：養工處長李吳喜、市府秘書長張治祥、副市長邱臣遠、市長高虹安、數發處長鄭凱仁、副秘書長李季縈。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭、毛莉∕綜合報導

新竹市政府新成立「養護工程處」及「數位發展處」六日揭牌，市長高虹安宣布市政治理全面升級、邁向新階段。屏東縣政府發布人事命令，新增一位副縣長由行政暨研考處長鄞鳳蘭接掌。

高虹安表示，新成立的養工處整合道路、公園、橋梁及觀光設施等公共設施的維護與管理業務，全面守護市民日常生活環境。因應數位科技快速發展，新成立的數發處統籌數位政策規劃、智慧應用推動及資通安全管理，扮演市政數位治理的核心樞紐。

養工處長李吳喜表示，該處肩負市政基礎設施維護與改善的重要任務，未來將整合城市基礎及觀光設施的日常養護，透過系統化管理與專業分工，提升公共設施效能與安全，確保市民享有更高品質的公共空間，也為新竹市的永續發展打下穩固基礎。

數發處長鄭凱仁表示，該處統籌市府數位政策規劃與資通安全管理，未來將持續導入科技與數據輔助決策，落實「智慧治理」施政核心，優化市民數位服務體驗，提升市政透明度，並推動智慧城市與永續城市建設，讓科技真正成為市民生活的便利力量。

另外，屏東縣政府發布人事異動命令，新增一位副縣長由鄞鳳蘭接掌；原縣長室主任王品晴接任行研處長；新增一位副秘書長由水利處長江國豐出任；水利處長由原副處長林煥文升任；城鄉發展處長陳志宏請辭，由原副處長倪國鈞接任；縣長室主任則由縣長室秘書賴柏源升任。

這是周春米就任縣長以來最大幅度的小內閣人事調整，除了依據《地方制度法》修正，副縣市長由現行一人增為兩人外；最主要考量縣政日益繁重，且屏東即將迎來科技產業升級的重要關鍵，為讓各項建設、政策能儘快推動，除原副縣長黃國榮外，決定再增設一位副縣長、副秘書長並進行人事調整。