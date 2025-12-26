竹市「平安感恩夜」活動交響樂、光雕點亮城市

聖誕節前的平安夜，新竹市府在新竹火車站前，舉辦平安感恩活動，找來交響樂團演奏聖誕組曲，與民眾一起同樂，也攜手企業，替550位弱勢孩童準備聖誕禮物，用實際行動散播愛與溫暖。

悠揚的聖誕頌歌傳來，只見打扮成聖誕老人的樂團指揮，在台上帶領著交響樂團的成員們演奏，替新竹火車站，增添佳節氣氛。

為了歡度聖誕，新竹市府在12月24日，舉辦「平安感恩夜幸福交響曲活動」，從下午5點開始，有新竹市立交響樂團帶來1小時的聖誕組曲，用溫暖的音樂聲，與民眾一起同樂。

現場還有光雕秀，打在車站主體上。不只如此，新竹市府還聯合在地2間科技公司、8間百貨商家攜手，一起替550位弱勢家庭孩童，準備他們心中的聖誕禮物。

新竹市長高虹安：「大家對於(認領)心願卡，都協助我們的550位的這個孩子們，來完成他們的心願，所以今天真的是一個，非常溫馨的一個夜晚，也希望我們所有新竹市民，能夠在這個音樂的篇章當中，能夠度過一個平安夜。」

平安感恩夜、不只傳遞祝福給民眾，也用實際行動將愛與溫暖散播到每一個角落。

