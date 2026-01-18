竹市「幸福小蜜蜂」移動餐車將深入社區 為長輩送上暖心餐食





落實高齡友善政策，竹市府續辦「幸福小蜜蜂移動餐車」服務，透過具備行動廚房功能的餐車，前往無廚房設施的社區據點，現場烹煮溫熱且營養均衡的餐食，為長輩送上暖心又暖胃的美味與關懷，將於19日開放今年2月至3月共3場次供社區預約，歡迎有需求的單位踴躍登記。

市長高虹安表示，「幸福小蜜蜂」移動餐車不僅是一項送餐服務，更是傳遞關懷與陪伴的重要平台。透過餐車靈活機動的特性，突破固定據點的空間限制，讓行動不便或位處較偏遠社區的長輩，不必舟車勞頓，就能在熟悉的生活圈中享用現做、熱騰騰的餐食。市府去(114)年度共提供40場次餐車服務，累計服務達1,230人次。未來也將持續精進長者福利與照顧服務，實踐「長輩在哪裡，福利就到哪裡」的施政理念，打造「老幼共好」的幸福友善城市。

社會處長黃佳婷指出，「幸福小蜜蜂」移動餐車是竹市推動高齡友善城市的重要指標措施之一。餐車配備瓦斯爐、煎台、烤箱及冰桶等完善烹調設備，一次可製作約30份餐點，並可依社區實際需求進行現場料理。相較於單純的餐盒配送，此項彈性服務不僅協助缺乏廚房空間或人力資源的單位順利辦理共餐活動，也鼓勵平時較少外出的長輩走出家門，促進鄰里交流，增進社區互動。

社會處表示，115年度「幸福小蜜蜂」移動餐車預計開放40場次供社區預約登記，並由明新科技大學旅廚系師生參與現場烹煮。除展現專業廚藝外，也提供桌邊服務，為長輩餐盒加菜添色，讓長輩在品嚐美食的同時，感受跨世代互動所帶來的溫暖與陪伴。

社會處補充，「幸福小蜜蜂」移動餐車將於1月19日開放115年2月至3月共3場次供社區預約；4月至6月另提供11場次開放社區單位申請。

