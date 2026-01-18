竹市「幸福小蜜蜂」移動餐車19日開放預約 為社區長輩送上暖心餐食

竹市「幸福小蜜蜂移動餐車」服務，透過行動餐車，現場烹煮溫熱且營養均衡的餐食，為長輩送上暖心又暖胃的美味與關懷。(圖由新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

以實際行動將關懷送進社區，把愛傳遞到長輩身邊。新竹市政府一一五年續辦「幸福小蜜蜂移動餐車」服務，透過具備行動廚房功能的餐車，前往無廚房設施的社區據點，現場烹煮溫熱且營養均衡的餐食，為長輩送上暖心又暖胃的美味與關懷，將於十九日開放今年二月至三月共三場次供社區預約，歡迎有需求的單位踴躍登記。

市長高虹安表示，「幸福小蜜蜂」移動餐車不僅是一項送餐服務，更是傳遞關懷與陪伴的重要平台，透過餐車靈活機動的特性，突破固定據點的空間限制，讓行動不便或位處較偏遠社區的長輩，不必舟車勞頓，就能在熟悉的生活圈中享用現做、熱騰騰的餐食。市府去(一一四)年度共提供四十場次餐車服務，累計服務達一千二百三十人次，未來也將持續精進長者福利與照顧服務，實踐「長輩在哪裡，福利就到哪裡」的施政理念。

社會處長黃佳婷指出，「幸福小蜜蜂」移動餐車，是竹市推動高齡友善城市的重要指標措施之一，餐車配備瓦斯爐、煎台、烤箱及冰桶等完善烹調設備，一次可製作約三十份餐點，並可依社區實際需求進行現場料理。相較於單純的餐盒配送，此項彈性服務不僅協助缺乏廚房空間或人力資源的單位順利辦理共餐活動，也鼓勵平時較少外出的長輩走出家門，促進鄰里交流，增進社區互動。

社會處表示，一一五年度「幸福小蜜蜂」移動餐車，預計開放四十場次供社區預約登記，並由明新科技大學旅廚系師生參與現場烹煮。除展現專業廚藝外，也提供桌邊服務，為長輩餐盒加菜添色，讓長輩在品嚐美食的同時，感受跨世代互動所帶來的溫暖與陪伴。

社會處補充，「幸福小蜜蜂」移動餐車將於一月十九日開放一一五年二月至三月、共三場次供社區預約；四月至六月提供十一場次開放社區單位申請。邀請有需求的社區據點及社福團體踴躍登記，共同將幸福與關懷送進更多社區角落。相關預約資訊，歡迎洽詢市府社會處社會行政科，或點選預約單網址( https://reurl.cc/4b6nRV )填寫。