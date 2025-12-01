竹市 微電車肇事率攀升 警加強執法

新型態交通工具崛起，尤其騎乘微型電動二輪車人數增加，根據新竹市警局統計，民國114年1至10月的微電車交通事故受傷人數，較前3年平均值增加23人，顯著增加；警方表示，為保障用路人安全，將結合執法與宣導，強力取締微電車違規行為。

微型電動二輪車原稱為電動自行車，年滿14歲即可騎乘且無需駕照，近年在台灣成為銀髮族、未成年人、外籍移工及家庭主婦等族群的主要代步工具。

代理市長邱臣遠表示，安全是回家唯一的路，市府重視微型電動二輪車的交通安全，加強執法旨在守護用路人的生命財產安全，提醒民眾務必熟悉新的牌照規定，並養成良好的駕駛習慣，共同為竹市打造更安全、更有秩序的交通環境。

據市警局統計，今年1至10月，微電車交通事故發生受傷人數較前3年平均值增加23人，警方分析，主要肇因是左轉彎未依規定及未保持行車安全間隔，而肇事年齡層主要集中在16歲至20歲之間，顯示學生族群使用微電車的交通安全問題。

警方也嚴格取締多項常見微電車違規行為，包括影響交通順暢的「違規停車」、對自身安全構成重大威脅的「未領用號牌」，以及極易造成嚴重事故的「闖紅燈」等。

市警局指出，微型電動二輪車體積輕巧，年滿14歲即可騎乘，無須考取駕照，年輕的駕駛人往往忽略其潛在危險性，但違規行為一旦發生，可能導致無法挽回的後果。警方也呼籲，自113年11月30日起，所有上路的微型電動二輪車，皆必須經由監理站檢測、型式審驗合格後，申請附掛專屬號牌，始得合法行駛道路。

警方強調，上述規定是為了管理車輛源頭，確保其安全性能，如車輛未依規定申請附掛號牌，即行駛或停放於道路上，警方將依《道路交通管理處罰條例》第71條之1規定舉發，並執行車輛移置保管。所有駕駛人都應對自己的行車安全和車輛使用負起責任，確實遵守交通法規。