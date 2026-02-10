竹市「新春市集」2/11熱鬧開跑12天 滿額送好禮

新竹市政府將於二月十一日二月二十二日，在舊城區盛大舉辦「新春市集」活動。(本報資料照片)

記者曾芳蘭／竹市報導

為迎接馬年新春佳節，新竹市政府將於二月十一日二月二十二日，在舊城區盛大舉辦「新春市集」活動。產發處表十日表示，市集選址於深具歷史底蘊的舊城區，結合傳統年節氛圍與在地商圈特色，帶領市民及遊客走入城市記憶，感受新竹市獨有的新年風情，同時活絡商圈人潮，促進地方經濟發展。

市長高虹安表示，舊城區承載著新竹人的集體記憶，此次新春市集不僅是一處年節採買的場域，更是推動城市活化的重要契機。馬年象徵活力與奔騰，市集在傳承百年的街廓中，集結最具代表性的在地年貨與特色商品，讓舊城區在馬年「駿馬迎福」，展現傳統文化與現代城市交織的嶄新生命力。

高虹安指出，傳統市場是城市中最有溫度的縮影。市府今年特別將新春市集規劃於市場周邊，期盼透過市集與在地攤商的緊密串聯，將人潮精準導入舊城核心，讓民眾在採買年貨、品嚐在地特色美食的同時，也能走進傳統市場，感受新竹市最純粹的生活美學與濃厚人情味。

產發處說明，為進一步活絡舊城區商機，此次市集特別推出「消費滿額贈好禮」活動。民眾只要於活動期間，在武昌街、東門街、復興路及東前街店家消費累積滿一千元，持當日店家開立的發票或收據，即可至服務台兌換精美好禮，每日限量發送，送完為止。

產發處指出，此次「新春市集」活動為期十二天，範圍涵蓋東門街、武昌街及復興路等舊城核心路段。為維持交通順暢，市集期間部分路段將實施交通管制，市民朋友可多利用大眾運輸工具前往。邀請全台民眾，於農曆春節期間蒞臨新竹市，逛市集、品嚐美食、走訪老街市場，一同在馬年開春之際，感受這座文化之城最熱鬧且暖心的年節盛事。

產發處進一步指出，此次「新春市集」的交通維護計畫及封路範圍，均依循以往慣例。針對部分告示牌設置進度，市府已責成承辦廠商加速完成，務必在活動開始前提供民眾最清楚、即時的用路指引，確保交通動線順暢，讓市集期間民眾出入便利、安全無虞。