竹市 智慧停車柱 周轉率升25％

新竹市政府積極建置智慧停車柱，截至去年底數量突破2400席。（王惠慧攝）

新竹市政府為提升停車位周轉率，減少人力開單作業，陸續建置智慧停車柱，去年底正式突破2400席。市長高虹安2日指出，熱門路段每日平均周轉車次由4車次提升至5車次，周轉率成長約25％，將朝3600席、路邊智慧化設備覆蓋率47％目標邁進。

高虹安指出，導入智慧停車柱的核心目的，在於回應長期以來停車管理人力不足、停管員缺工，以及傳統人工開單易受天候影響等問題。市府全面導入準確率高達99.9％的AI車牌辨識技術，大幅提升停車管理的即時性與精準度。

根據統計，實施智慧化管理後，竹市熱門路段每日平均周轉車次由4車次提升至5車次，周轉率成長約25％，平均停車率也從55％提升至79％，顯著提升城市交通運作效率，民眾能更快找到停車位，減少繞行與等待時間。

市府交通處長倪茂榮表示，智慧停車柱採無紙化收費，民眾僅需於離場前掃描智慧停車柱上的QR Code，或透過「新竹通」APP，即可線上繳納停車費。經統計，多元支付現場繳費比例已達30％，市府也提供當日線上繳費享停車費9折優惠，鼓勵民眾使用。

智慧停車柱也在城市治理上發揮關鍵功能，結合警察、監理與稅務單位，目前「淨牌專案」查獲偽造號牌案件逾30件，並協助註銷異常號牌550件以上。同時稅務單位進行欠稅車輛即時通報與查扣，累計追回欠稅金額超過20萬元，有效防止公共停車資源遭不法或欠稅車輛長期占用。