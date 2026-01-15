竹市 樹林頭夜市熄燈 郵局接手蓋樓

新竹市東大路、鐵道路口的樹林頭夜市與停車場用地，未來將興建新竹郵局綜合業務大樓。（本報資料照片）

新竹市規模最大的「樹林頭夜市」將在1月30日營業後熄燈，消息傳出讓不少愛「迺夜市」的民眾扼腕。夜市熄燈的原因是「地主」國防部收回用地，未來「新地主」中華郵政公司將興建地下3層、地上7層的新竹郵局綜合業務大樓。

市議員劉康彥指出，位在北區東大路、鐵道路口的樹林頭夜市，平時是樹林頭停車場，地主原是國防部政治作戰局，民國114年10月底中華郵政公司與政戰局正式簽約價購，購置約2045坪土地，並在去年11月底完成產權登記，目前剩點交等相關程序。

未來東大路、鐵道路口預計興建地下3層、地上7層的新竹郵局綜合業務大樓，以解決目前武昌街新竹郵局空間不敷使用問題，位在樹林頭夜市對面的樹林頭郵局規畫遷移至此。

劉康彥說，新的郵局大樓主體建物將作為郵件轉運月台、快捷股、投遞股、郵務科、企畫行銷科等單位使用，希望提升新竹地區的郵務服務品質。至於停車規畫，地下3層預計提供165個汽車停車位及329個機車停車位，平面1樓則有80個汽車停車位與260個機車停車位。

市府產發處指出，樹林頭夜市用地因土地權屬變動及使用目的依法調整，原夜市場地及附設停車空間將自2月起停止營業，市府已依法通知委外經營廠商辦理契約終止及場地返還作業，確保周邊道路通行順暢及公共安全。

由於「迺夜市」是許多親子每周固定休閒與品嘗美食的習慣與興趣，為讓大眾仍能享有逛夜市的樂趣，市府已積極評估鄰近地區，尋找適合設置新夜市地點，以延續夜市經營與在地攤商發展機會，同時已請都發處盤點可行的備選地，作為未來夜市規畫與搬遷參考，以期在兼顧市民便利性與公共安全的前提下，持續提供夜間消費與休閒空間。