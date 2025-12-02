竹市 民進黨團反對浮編 霸占主席台

新竹市議會2日審議預算，民進黨9名市議員反對市府浮編預算占領主席台，國民黨、民眾黨議員批是作秀，上前奪回主席台，雙方吵成一團，場面混亂。（王惠慧攝）

新竹市議會2日審議預算，上午民進黨9名市議員反對市府浮編預算，要求逐條審查，並占領主席台，下午藍白議員動員，靠著人數優勢奪回主席台，議程在混亂中舉手表決，決議總預算案採包裹表決，通過統刪8000萬元。綠營指違反議事規則，擬向內政部提請函釋。

新竹市議會審議民國115年度總預算案二讀無共識，民進黨團及時力黨團提出逐條審查、反對包裹表決。國民黨、民眾黨及多名無黨籍議員則贊成以包裹表決方式統刪8000萬元，2日審議提案。

上午11點多，民進黨9名市議員高舉「史上最高預算、史上最差編列」、「預算編列浮濫、浪費公帑至極」、「要求逐條審查」等標語，占領主席台，議長許修睿無法宣布開議，議事一度癱瘓。

綠營占領主席台行動持續到下午3點，藍白議員進入議事廳，高喊要開會，接著上前推開擋在主席台上的綠營議員，雙方拉扯約5分鐘後，藍白議員以人數優勢，順利搶回主席台。過程中，20多名議員全擠在主席台上，議事組人員依指示宣讀議事規則，並進行議事表決，藍綠白議員持續高喊訴求，最終在混亂中完成表決程序。

國民黨團總召陳慶齡表示，近期各黨團都在討論預算，預算案的刪減已有部分共識，原訂昨上午各黨團要針對預算細項形成最終共識，但民進黨沒有出席，反而霸占主席台，呼籲民進黨團不要再政治作秀。

民眾黨議員李國璋則表示，在任何民主程序的框架下都予以尊重，仍盼能繼續協商，保持府會和諧，若無法順利協商，希望透過表決展現民主機制，完成預算案的審查程序。

對此結果民進黨市議員曾資程強調，黨團已為明年度總預算做足功課，明確指出市府明年度預算虛編浮編，浪費公帑至極，在議會堅持照議事規則審查，連要求程序正義都不得其門而入，反遭藍白多數暴力輾壓民意。

民進黨團沉重指出，預算不應盲目護航，更不應淪為酬庸工具，黨團後續將正式向內政部提出函釋，確認審議預算過程是否合法。如判定不合法，將要求退回審議結果，讓議會重審明年度總預算。