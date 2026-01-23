竹市 汀甫圳復臭 農曆年前進場疏濬

新竹市東北、西南走向橫貫東區陽明交大博愛校區的重要水圳「汀甫圳」，過去因長期髒亂惡臭，被居民視為臭水溝，市府民國109年曾斥資4000餘萬元改善，成為城市的新祕境，但幾年後水圳再次「復臭」，周邊體健設施也老舊毀損，市議員曾資程要求相關單位再次改善。

橫貫新竹市東區的汀甫圳，東北起自隆恩圳，西南至客雅溪，過去曾是竹市最重要的灌溉水圳之一，近代則因都市化已無灌溉功能，成為市區內的排水圳，沿線行經建功國小、陽明交大博愛校區、東園國小等重要學區與文教住宅區。

由於有民生廢水流入等問題，曾長期髒亂發臭，對於學區內學生及周遭居民產生影響，市府因此於109年起分段施工改善環境，並整合灌溉水圳、人文地景、科技校園，帶來親水、多元生態，創造優質步行環境。

市府指出，「汀甫圳景觀通學步道」位於竹市東區、陽明交大博愛校區旁，博愛街及學府路側，計畫定位為新竹車站後站通學巷，串聯社區與校園間的生活空間。

其中，東園國小段長期以來深受當地居民與遊客的喜愛，且學生進出頻繁，通行需求大，是銜接校園與鄰里、水岸與綠地，具人本精神與文化氣息的通學步道。

但曾資程表示，汀甫圳近期又出現惡臭及周邊體健、遊具設施破損情形，近日邀集有關單位共同會勘，農田水利署新竹管理處已規畫汀甫圳疏濬工程，將在發包完成後，預計農曆年前進場施作，包括溝渠兩側雜樹、雜草一併清理。

曾資程說，體健設施除鏽補漆，地墊多處縫隙過大且翹起等有安全疑慮問題，他已建議市府更換PU地墊，原有盪鞦韆不符合規範，也將拆除更換符合遊戲場規範的遊具。