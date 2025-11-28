竹市 涉體罰 名下6教育機構全撤照

新竹市經營私立教育機構的夏姓男子經調查後，認定有體罰等不當行為，新竹市政府依法廢止其名下6所教育機構立案證書。（本報資料照片）

新竹市夏姓男子名下有多間私立教育機構，民國112年間旗下補習班曾傳出違法經營等案件，夏男身為課照中心負責人，今年6月竟涉嫌體罰兒童，經調查認定後，市府28日宣布依法廢止他名下6所教育機構立案證書，2年內禁止設立或擔任教職人員，約100名學生將在明年2月底前安置轉介。

夏男經營的私立丹尼爾補習班，112年曾違法經營幼兒園，遭竹市府勒令學前部分停招，當時也傳出幼兒園雇用的工讀生對幼童施暴，沒想到2年後又再發生。據悉今年6月有孩子向學校老師反映，在課後照護中心被夏男以尺打手心，經依法調查，認定夏有體罰等不當行為。

廣告 廣告

市府教育處表示，市府除依法裁罰外，並於今年8月14日處分廢止該課照中心立案，禁止夏姓負責人於2年內申請設立或擔任教職人員。

教育處指出，教育部今年10月30日函釋，體罰行為亦屬《幼兒教育及照顧法》第24條所列情形，因此依法廢止3間幼兒園設立許可。此外經洽請教育部釐清後認定，夏男行為違反《補習及進修教育法》第9條第6項規定，依同法第7項廢止2間補習班立案。

教育處說明，6間教育機構學生數約在100人以內，市府已正式行文通知，要求於明年2月28日前妥善完成學生安置與轉介作業，屆期將正式廢止立案，提醒家長留意後續公告，以便及早規畫孩子的就學安排。

另，針對約100名員工權益，市府勞青處將依勞動相關法規提供協助，包括資遣費計算、未休假補償等事項，並就大量資遣情形，協助資方擬定資遣計畫及處理歇業程序中的各項問題，就業服務中心也將提供轉介媒合等協助。