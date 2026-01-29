竹市「竹風漁市」2月開幕 推出3.1萬張100元換200加倍券

▲新竹市長高虹安今(29)日宣布「竹風漁市」，將於2月7日開幕，也同步推出加倍券，100元可兌換200元面額的加倍券。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市政府投入超過4億元、改建南寮漁港新漁貨直銷中心，終於完工；市府今(29)日舉辦記者會，市長高虹安宣布新漁貨直銷中心命名為「竹風漁市」，將於2月7日開幕，也同步推出加倍券活動，民眾只要以100元兌換，即可獲得200元面額的加倍券，可直接在竹風漁市內的生鮮攤位與店家使用。

高虹安致詞表示，竹風漁市是市府推動新竹漁港環境改善與市場轉型的重要成果，歷經規劃設計、工程推動，以及疫情與物價波動等多重挑戰，在市府團隊、工程單位與新竹區漁會共同努力下，終於完成這座兼具漁港特色與現代機能的全新漁市。

高虹安指出，為了迎接竹風漁市啟用這個重要時刻，市政府也特別規劃了一系列促銷活動與加碼好康，讓新竹市民重新認識竹風漁市。這次市府特別推出「加倍券」活動，共規劃3.1萬張加倍券，自2月7日至4月5日於竹風漁市發放加倍券，每日限量發放，邀請全國各地的民眾，春節期間到新竹漁港走走逛逛，用實際行動支持在地漁民與攤商。

產發處長嚴翊琦表示，竹風漁市開幕活動將於2月7日11時至17時舉行，除加倍券發放外，現場規劃舞台表演、互動活動及開幕抽獎，獎項包含iPad mini、Apple Watch等多項好禮，邀請市民朋友闔家到漁港走走、逛市場、品嚐新鮮海味，感受新竹漁港的嶄新風貌。

市府說明，此次竹風漁市開幕將優先開放市場區，共有86攤，販售新鮮魚、蝦蟹貝類、現切生魚片、握壽司、各類熟食及乾貨，讓民眾能採買最新鮮的新竹漁港漁貨；餐廳區共14間業者，目前仍在進行最後整理與營運準備作業，將陸續分階段開幕，市府也會持續協助，讓整體營運更加完善。

市府指出，未來將以新竹漁港為核心，持續推動海岸觀光與休閒發展。今年八月、市府將推出為期三週的「新竹漁港生活節」，結合國際風箏節、啤酒節等活動，透過活動策劃、品牌行銷與場域串聯，打造專屬於新竹漁港的品牌活動，讓漁港不僅是採買漁貨的場域，更成為市民與遊客假日休憩、親子旅遊的重要據點，帶動周邊商機與觀光能量。