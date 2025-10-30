竹市「納保官與您有約」登場 零距離解決稅務疑難雜症

新竹市稅務局納稅者權利保護官將於今(一一四)年十一月四日及十二月二日下午三時至五時前進法務部行政執行署新竹分署，舉辦「納保官與您有約」活動，提供一對一、零距離的稅務諮詢與協助。(圖由新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

為主動服務民眾，新竹市稅務局納稅者權利保護官（下稱納保官）將於今(一一四)年十一月四日及十二月二日下午三時至五時前進法務部行政執行署新竹分署「一二三全國聯合拍賣會」現場，舉辦「納保官與您有約」活動，提供一對一、零距離的稅務諮詢與協助，讓市民在參與拍賣會的同時，也能獲得專業且即時的稅務指導，體驗更貼心便捷的服務。

稅務局表示，新竹市「納稅者權利保護業務」於財政部一一三年度稽徵業務考核中榮獲全國第一名佳績，此項殊榮不僅肯定納保官的專業與努力，也展現市府在維護納稅人權益、提升服務品質上的用心與成效。

納保官以專業與主動關懷，同理心協助民眾解決稅務問題，並跨機關舉辦納稅人權益保護聯繫會議，攜手提供整合性服務。針對常見或具通案性質的案件，訂定一致性處理原則，減少民眾疑慮與爭議。同時，納保官以超然獨立的立場，受理申訴陳情、協助民眾處理稅捐爭議，並提供行政救濟諮詢，充分發揮溝通與協調的橋樑角色，落實保障納稅者權益的核心精神。

稅務局說明，當社區大樓火災造成住戶財產損失時，納保官第一時間深入災區，輔導受災戶申辦租稅減免。另外，納保官也透過納保小故事及漫畫，宣導節稅資訊，提醒民眾維護自身權益。此外，稅捐爭議案件經溝通協調後均能圓滿解決，有效疏減訟源，整體問卷滿意度更達百分百。

稅務局指出，為便利民眾提出申請，提供書面、電話、傳真及網路等多元申請管道，納保官也於使用牌照稅、房屋稅及地價稅開徵期間實施走動式服務，主動輔導並即時回應民眾疑義。對於地處偏遠民眾，則可透過視訊即時諮詢，自一0六年《納稅者權利保護法》實施以來，納保官已成功協助一百六十四位市民解決稅務問題，獲得民眾高度的肯定。